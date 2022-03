FOTO Pred 60 rokmi úspešne voperovali prvé prsné implantáty: Dostala ich táto žena, má ich dodnes

Pokusy so zväčšením pŕs sa vykonávali už skôr; napríklad nemecký lekár českého pôvodu Vicenz Czerny už v roku 1895 vytvoril implantát z tukového tkaniva pacientky z nezhubného nádoru na jej chrbte. Na začiatku 20. storočia sa na vypchávanie prsníkov používala guma, slonovina, hovädzia chrupavka či sklenené guličky a neskôr silikónové injekcie, ktoré ale spôsobovali bolesti.

Lindseyová si najprv chcela nechať odstrániť rozsiahle tetovanie na hrudi. Kvôli tomu navštívila plastického chirurga v nemocnici v Houstone. Frank Gerow bol členom skupiny, ktorá vyvíjala koncept prsných implantátov, a práve hľadal dobrovoľníčky, ktoré by podstúpili príslušný zákrok. Timmie mu povedala, že by mala záujem o úpravu uší, s čím chirurgovia súhlasili, že urobia i toto vylepšenie. Operácie sa vydarili. Žena ale o svojich úpravách dlho mlčala, svojmu okoliu to prezradila až omnoho neskôr. Pôvodné implantáty má dodnes.

V súčasnosti predstavuje zväčšenie pŕs pomocou silikónových implantátov alebo vlastného tuku najčastejšiu formu plastickej operácie, podstúpili ju už milióny žien. Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii. Náplňami implantátu môžu byť silikónový gél, soľný roztok alebo iné substancie. Touto operáciou si vylepšili vzhľad aj mnohé známe osobnosti, napríklad americké herečky Demi Moore, Pamela Anderson, britská modelka a podnikateľka Katie Price či viaceré známe Slovenky.