Poprava väzňa sa zmenila na absolútny horor: Pitva odhalila otrasné detaily umierania

Život Johna Mariona Granta sa vlani v októbri skončil tým najhrôzostrašnejším spôsobom. Americký štát Oklahoma vtedy vykonal jeho rozsudok smrti. Šesťdesiatročný muž, ktorý bol odsúdený za vraždu nožom pracovníka kaviarne, neumrel ani po vpichnutí koktailu liekov. Prítomným novinárom sa tak naskytol otrasný pohľad.

Pracovníci Kancelárie hlavného súdneho lekára v Tulse skúmali, čo sa stalo s Grantovým telom v popravnej komore. V správe zo 7. februára sa okrem iného píše, že mal "ťažké pľúca". Vážili 1390 gramov, takmer o 400 gramov viac ako štandardná hmotnosť pľúc, ktorá sa v priemere pohybuje okolo jedného kila. Okrem toho sa v nich nachádzal edém, kongescia a bolo v nich možné pozorovať mierne emfyzematózne zmeny.

Patológ Mark Edgar uviedol, že závažný pľúcny edém môže spôsobiť, že človek bude mať pocit utopenia, asfyxie a hrôzy. Joel Zivot, profesor na Emory University, pre denník The New York Times doplnil, že Grantova poprava poukázala na traumu, ktorú zažívajú aj ostatní popravení, aj keď to nie je vždy viditeľné. "Toto je len ďalší príklad toho, čo sa vo všeobecnosti vždy deje. Len to nie vždy vidíme." Na okresnom súde v Oklahoma City medzičasom prebieha konanie vo veci námietky proti použitiu midazolamu. Ak bude uznaná, mohlo by to mať veľké dôsledky pre 27 štátov so zavedeným trestom smrti, z ktorých viaceré používajú midazolam.

Ako sa ukázalo, Grant nebol prvý, ktorého usmrtenie otravou liekmi nevyšlo. Clayton Lockett (†38), spoluväzeň v cele smrti z Oklahomy, zomrel až po 43 minútach agónie. Na smrť bol odsúdený za únos, znásilnenie, streľbu a pochovanie zaživa 19-ročnej ženy. Jeho poprava mala prebehnúť hladko, no zmenila sa na nočnú moru. O 18:23 Lockettovi podali sedatívum. Lekárom trvalo desať minút, kým ho uviedli do bezvedomia. Pokúsili sa mu podať tri smrtiace lieky, ale ani dvadsať minút po začatí popravy ešte nebol mŕtvy. Väzeň dvíhal hlavu a zvíjal sa na posteli. Neskôr zomrel na infarkt. Pitva odhalila, že skolaboval a lieky sa absorbovali do jeho tkaniva.