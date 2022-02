V dome vdovy po slávnom futbalistovi má strašiť: Chodí za mnou jeho duch, VIDEO ako dôkaz!

Rodák zo Severného Írska George Best patril medzi najlepších futbalistov sveta. Zomrel v roku 2005 ako 59-ročný na zlyhanie orgánov v dôsledku užívania imunosupresívnych liekov. Jeho bývalá manželka Alex je presvedčená, že sa po jej dome pohybuje jeho duch. Pred očami jej totiž miznú rôzne veci a potom sa po niekoľkých mesiacoch objavia. Zaznamenala aj samovoľný pohyb ťažkého nábytku, z ničoho nič blikajú svetlá a občas sa sám od seba zapne televízor. "Som presvedčená o tom, že v mojom dvestoročnom dome ma navštevujú duchovia. Myslím si, že George je jedným z nich," povedala.

Prvý podivný zážitok zaregistrovala práve v deň jeho pohrebu 3. decembra 2005. "Bola som ubytovaná v hoteli v Belfaste. Ráno som vstala a keď som odchádzala z izby, zrazu začala tiecť zo sprchy voda." V snahe odhaliť príčinu záhadných javov v jej živote oslovila Alex odborníkov na paranormálne javy a autorov seriálu Celebrity Help! My House Is Haunted. Tým sa podarilo zachytiť, ako sa v jednom momente kniha sama posunie až do zadnej časti poličky. Zaujímavé je, že to bol práve futbalistov autorizovaný životopis.

Podľa členov tímu je zachytenie takéhoto okamihu kamerou veľmi nezvyčajné a naznačuje, že duch chcel zrejme na seba upútať pozornosť. Alex to ale neprekvapuje. "Niečo také je pre neho typické. Doteraz som si myslela, že to robí duch nejakého nezbedného dieťaťa, ale George bol nezbedník a vždy sa snažil rozosmiať ľudí," vysvetľuje bývalá modelka, ktorá napriek rozvodu s Georgeom s ním mala dobrý vzťah a bolo medzi nimi silné puto.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Jej dom bol postavený v roku 1820 v lokalite, ktorá má podľa jej slov spojenie s dávnovekými Druidmi. Počas rokov v ňom zažila veľa nevysvetliteľných vecí. Niekedy napríklad zmiznú veci, ktoré neskôr nájde na viditeľnom mieste. "Pred pár rokmi som mala premiestnenú veľmi ťažkú skriňu. Pri sťahovaní sa nám ju nedarilo presunúť. A zrazu sa ocitla v strede izby. Na koberci, kde stála predtým, zostali len odtlačky. Musela som zavolať otca, aby mi ju pomohol vrátiť na miesto." Keď sa začali v dome zrazu zapínať a vypínať svetlá, dala si skontrolovať elektrinu. Elektrikári však nenašli žiadnu poruchu. Záhadné veci odohrávajúce sa v bývalej farmárskej usadlosti si vraj všimli aj Alexini rodičia a kamaráti. Divné sú podľa majiteľky domu aj schody, lebo na ne občas dlho hľadí jej írsky seter, čo ju znepokojuje.

Miestna historička Lorraine Spindlerová uviedla, že dom bol kedysi súčasťou komplexu budov známeho ako Eyhurst Farm a je spojený so zaujímavosťou, ktorú našla v údajoch zo sčítania obyvateľov. V roku 1902 býval v Alexinom dome muž menom George Best s rodinou Williama Besta zaregistrovanou v sčítaní z roku 1891. V roku 1911 prišla pravdepodobne rodina o dieťa. V jednom sčítaní je totiž zmienka o dcére Lilly, ale v ďalšom už záznam o nej chýba, hoci o ostatných deťoch existuje. Zaujímavé je aj to, že priezvisko Best nepatrí k tým, ktoré sú v tejto oblasti zaužívané. Alex z tohto všetkého naskakujú zimomriavky. Autori dokumentu zároveň uvádzajú, že identifikovali ďalšie dva nadprirodzené hlasy a obidva patria dospelým mužom. Oslovujú sa ako William, ktorý by mohol byť otec Lilly a druhým je futbalista George. Z jednej nahrávky počuli "Alex Best" a "George" a taktiež slová "pokoj" a "prepáč".