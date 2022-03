Experti prekvapujú: Len tieto tri časti tela si potrebujete umývať každý deň

TORONTO - V poslednom období odborníci v súvislosti s pandémiou apelovali na časté umývanie rúk, pretože práve tento základný hygienický návyk predstavuje účinný preventívny prostriedok proti vzniku infekčných ochorení. Čo sa však týka hygieny zvyšku tela, prekvapivo uvádzajú, že v skutočnosti sú iba tri časti, ktoré by sme si mali každý deň umývať mydlom.

Umývanie rúk mydlom patrí k základným hygienickým návykom a mali by sme tak robiť niekoľkokrát za deň. Takto dôslední však už nemusíme byť v súvislosti s hygienou ďalších častí nášho tela. Podľa odborníkov totiž existujú iba tri oblasti, ktoré je potrebné umývať si mydlom každý deň. Upozorňujú, že v skutočnosti môže nadmerná hygiena spôsobiť viac škody než úžitku. Dermatologička z Univerzity v Toronte Sandy Skotnickiová v článku pre časopis The Atlantic tvrdí, že drhnutie tela od hlavy po päty mydlom môže spôsobiť zdravotné problémy, ako je ekzém. Namiesto toho radí, aby ste sa zamerali len na určité časti tela, a to podpazušie, slabiny a chodidlá a zvyšok tela iba opláchli čistou vodou.

"Ak si vydrhnete celé telo mydlom, tak riskujete, že zničíte potrebné baktérie, ktoré pomáhajú vášmu mikrobiómu rozlíšiť dobré a zlé mikroorganizmy," uvádza Robynne Chutkanová z centra zameraného na zdravie žien Digestive Center for Women v Marylande. Ľudské telo potrebuje na svoju ochranu určité baktérie a keď ich odstránime z pokožky mydlom, zníži sa tým naša imunita voči určitým vírusom a zároveň sa zvýši riziko vzniku ochorení. "Pokiaľ ste práve nebehali v blate, jediné miesta, ktoré potrebujú mydlo každý deň, sú vaše podpazušie a slabiny. Zvyšok tela iba opláchnite, dokonca aj po namáhavom tréningu," dopĺňa Chutkanová.

Názory týchto expertiek podporuje aj štúdia z roku 2018 publikovaná v odbornom časopise Science Advances. Jej autori vtedy zistili, že konkrétny kmeň baktérií, ktoré prežívali na pokožke testovaných osôb, mal súvislosť s nižším rizikom vzniku rakoviny kože v porovnaní s osobami, ktoré tieto baktérie nemali. Prečo by sme si teda mali aplikovať mydlo na podpazušie, slabiny a chodidlá, ak je také zlé použiť ho na zvyšku tela? Práve v týchto troch oblastiach je totiž pokožka náchylnejšia na rast húb a zarastanie chĺpkov, ktoré môžu viesť k infekciám.