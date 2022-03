Turista (25) zjedol na dovolenke koláčik: Hororové následky, ostal paralyzovaný

Benjamin Jenner sa pri potulkách v Amsterdame rozhodol ochutnať marihuanový koláčik. V TikTok videu uvádza, že po jeho konzumácii klesol do postele a keď ležal, nemohol pohnúť žiadnou časťou svojho tela. Holandská metropola je obľúbenou destináciou pre svoju párty atmosféru, legalizovaný kanabis, marihuanové kaviarne a prostitúciu. Benjamin ho navštívil spolu s kamarátmi v rámci prehliadky Európy ešte v roku 2018. Až teraz však zverejnil detaily spomínaného incidentu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Údajne mu miestni odporučili, aby ochutnal iba malý kúsok. Keďže po malom množstve nepocítil nijaký účinok, prehltol ho celý. Koláčik vraj vyzeral veľmi pekne, a práve to bola podľa jeho slov veľká chyba. "Cítil som, ako klesám do postele a matrac ma celého pohltil. Bolo to zlé. Mal som zatvorené oči a nemohol som sa pohnúť, aj keď som bol pri vedomí. Môj mozog nedokázal rozhýbať žiadnu časť môjho tela," opísal svoje vtedajšie pocity.

Po zverejnení záberov, na ktorých leží paralyzovaný, mnohí užívatelia uviedli, že aj oni mali podobnú reakciu na marihuanovú pochúťku. "Môj TikTok sa stal virálnym. Je to zábavné, pretože veľa ľudí zdieľalo podobné skúsenosti," skonštatoval Ben. Urobil by to vraj znova a všetkým, ktorí chcú koláčik vyskúšať, odporúča, aby ho zjedli v pohodlí hotela. "Čítal som príbehy ľudí, ktorí ho ochutnali na verejných miestach. Je to strašné, pretože som si nevedel predstaviť, že by som bol v takomto stave uprostred Amsterdamu," dodal.