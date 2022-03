Máte viac ako 65 rokov? Ak nerobíte TOTO, hrozí vám nadmerné vypadávanie vlasov

Proces starnutia je neodvratný; najmä po prekročení veku 65 rokov sa objavujú mnohé zmeny v podobe suchej pokožky, boľavých kĺbov, slabšej pamäte, ale aj vypadávania vlasov. Existuje množstvo dôvodov, prečo tento problém vzniká, vrátane hormonálnej nerovnováhy, komplikácií s konzumáciou určitých potravín, dedičných predispozícií alebo porúch štítnej žľazy. Vlasy sú však vo vyššom veku okrem týchto biologických faktorov ohrozené aj nesprávnou starostlivosťou alebo návykmi, ktoré ľudia bežne praktizovali v mladosti. Odborníci prinášajú zopár rád v súvislosti s tým, a ako by sa ľudia mali starať o svoje vlasy, ak majú 65 rokov a viac.

Používajte kondicionér

Použitie kondicionéra mnohí podceňujú, ale práve tento prípravok je kľúčom k udržaniu zdravej hrivy a predchádzaniu vypadávania vlasov. Chráni totiž vlasy pred teplom a škodlivými vplyvmi prostredia. Bez neho môžu byť vlasy suché, nevýrazné a lámu sa. Jednoduché natieranie prameňov kondicionérom počas sprchovania však nestačí. Potrebné je rozčesať si rovnomerne štvrtinové množstvo produktu po celej ploche vlasov, nechať minútu pôsobiť (alebo čas odporúčaný na štítku) a opláchnuť. Kaderníci tiež odporúčajú, aby ľudia v seniorskom veku požiadali toho svojho, aby im pri výbere kondicionéra pomohol, pretože vlasy a pokožka hlavy každého človeka potrebujú niečo iné.

Problémom je aj prílišná úprava vlasov

Zničené vlasy môžu byť výsledkom nedostatočnej, ale aj prehnanej starostlivosti o účes. "Jednou z najčastejších chýb, ktoré môžu spôsobiť vypadávanie vlasov, je ich nadmerná úprava. "Príliš veľa tepla, častá manipulácia s vlasmi a používanie nesprávnych stylingových produktov môžu viesť k ich vypadávaniu," vysvetľuje kaderníčka Laura Roncagliová. Radí preto vlasom dopriať odpočinok a obmedziť používanie fénov a žehličiek na raz alebo dvakrát týždenne. Ak už musíte použiť stylingové prípravky, uistite sa, že sú ľahké a nie veľmi mastné.

Farbenie vlasov doma nie je dobrý nápad

Chemická starostlivosť o vlasy vrátane farbenia, zosvetlenia či trvalej často vedie k vypadávaniu vlasov, najmä keď sú vekom suchšie a krehkejšie. "Každá chemická úprava, ktorú vykonáva kaderník, bez ohľadu na to, aké skvelé sú jeho produkty, je stále chemická. Mať jedného kaderníka, ktorý pozná vaše vlasy a vie, ako sa o ne starať, je pre ich zdravie to najlepšie," myslí si Claireová. Zároveň poznamenáva, že farba na vlasy je síce jednou z najbežnejších chemických úprav, ale zároveň môže spôsobiť najväčšie škody. "Niektorí ľudia si farbia vlasy doma bez toho, aby vedeli, aký to môže mať efekt. Vidím tiež, že niektoré ženy si farbia vlasy o niekoľko farebných odtieňov bez postupného farbenia. Vašou najlepšou voľbou bude nájsť si kaderníka, ktorý vám vyhovuje. Chodievajte k nemu dlhodobo, aby ste so svojimi vlasmi dosiahli vysnívaný cie."

Vytvorte si doma zdravé vlasové návyky

Starostlivosť o vlasy vo vyššom veku si vyžaduje aj nákup nových produktov. Ak chcete pre ne naozaj niečo urobiť, kúpte si výrobky, ktoré zvyšujú lesk, pružnosť, objem a zabraňujú poškodeniu a lámaniu. Minimálne budete musieť investovať do šampónu, kondicionéru a možno aj masky na vlasy. Samozrejme, ak problém s vypadávaním vlasov pretrváva, mali by ste to oznámiť svojmu lekárovi alebo dermatológovi. A ak budete po zdravotnej stránke v poriadku, môžete sa porozprávať so svojím stylistom a vytvoriť si vlastné postupy starostlivosti o vlasy, ktoré budú vyhovovať vašim vlasom.