VIDEO Starček (106) odhalil tajomstvo svojej dlhovekosti: Mnohí z nás by to nevydržali ani mesiac

PERTH - Tento pán má už neuveriteľných 106 rokov. Hovorí sa, že na dlhý a vitálny vek je potrebné byť aktívny, pohybovať sa a byť niečím zamestnaný. To platí najmä o dôchodkovom veku, kedy už ľudia nepracujú a majú celé dni voľna. Gordon Ewers však počas svojho života nerobil jednu vec, a práve to mu vraj zabezpečilo dlhovekosť.

Dôchodca z austrálskeho Perthu odhalil tajomstvo svojho dlhého veku. Pokiaľ chcel dlho žiť, musel pre to aj niečo obetovať. V súčasnosti je to hlavne pre dospievajúcich niečo nepochopiteľné, no Gordon počas svojho života nikdy nefajčil ani nepil žiadny alkohol.

Do istej miery mu v tom možno pomohla jeho práca colníka, počas ktorej sa s cigaretami a alkoholom stretával každý deň. Aj keď starček nechápe, ako sa mohol dožiť tak vysokého veku, jeho dcéru Shirley Burtonovú to vôbec neprekvapuje. "Vždy sa ním vychádzalo veľmi ľahko. Bral život taký, aký je." Druhá dcéra Mariana Hallová sa o svojom otcovi vyjadrila, že vždy tu bol pre svoju rodinu. O ňu aj sestru sa staral od útleho detstva. Navyše má údajne stále skvelý zmysel pre humor.

A Perth great-grandfather has celebrated his 106th birthday. #9Newshttps://t.co/NLCGyzFqJC — 9News Melbourne (@9NewsMelb) February 4, 2022

Ewers sa narodil v roku 1916. Prežil dve svetové vojny, hospodársku krízu aj niekoľko vĺn prebiehajúcej pandémie COVID-19. "Svetová kríza v roku 1933 ma veľmi ovplyvnila. Odvtedy som s peniazmi veľmi opatrný," dodal na záver.