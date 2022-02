V Kanade sa objavila nová záhadná choroba: Ľudia doslova trpia a odchádzajú pred očami!

Obyvatelia kanadskej provincie New Brunswick opisujú nepríjemné symptómy, ktoré postihujú ich najbližších. Gabrielle Cormierová (20) snívala o tom, že sa raz dostane na medicínu, píše The Guardian. V roku 2019 však začínala pociťovať bolesti svalov, mala problémy s koncentráciou a zhoršoval sa jej zrak. Rodičia si spočiatku mysleli, že je to len únava zo športu. Po čase sa však objavil ďalší symptóm - nevedela udržať rovnováhu. Prešli tri roky a Gabrielle dokáže chodiť len o palici, nedokáže poriadne hovoriť ani sa sústrediť. Z tohto dôvodu už nemôže chodiť na univerzitu. Sen o práci lekárky sa jej doslova rozplýva pred očami. "Láme nám to srdcia. Mladí ľudia by sa mali tešiť zo života. Namiesto toho trpia nevysvetliteľnými zdravotnými problémami. Politika všetko spomaľuje a potom nie je na nič dostatok času," vyjadrila sa nevlastná mama dievčiny Stacie Quigley Cormierová.

Pure Joy😁 Thanks for running up the driveway dad❤ Posted by Gabrielle Cormier on Friday, July 2, 2021

Širšia verejnosť sa o tejto chorobe dozvedela minulý rok v marci. Z vládnych zdrojov vtedy unikla správa, v ktorej lekárska obec žiadala štát o podporu pre pacientov s podobnými príznakmi, aké má Creutzfeldt-Jakobova choroba. Politici v tom čase spolupracovali s vedcami, aby sa tieto podozrivé prípady dali čo najskôr vysvetliť. Podľa dokumentov, ku ktorým sa dostal The Guardian, diagnostické testy nič neodhalili. Výskum sa teda obrátil na životné prostredie, najmä riasy, herbicídy, toxicitu vo vzduchu či rôzne mäkkýše. Spolupráca s vládou sa však vlani na jar náhle skončila a vedenie nad výskumom prebrala správa provincie. Rodiny ľudí postihnutých neznámym ochorením tento krok nepotešil, pretože sa podľa nich výskum rapídne spomalil. "Nikde sa o tom nepísalo, neprebiehali žiadne rozhovory, lekári neposkytli žiadne nové informácie. Bolo to v čase, kedy sa Gabriellin stav začal ešte viac zhoršovať. Nikto nám nevedel pomôcť a ona nám odchádzala pred očami," povedala Stacie.

Vláda poskytla viac informácií koncom jari minulého roka. Malo ísť o neznámu chorobu, ktorá postihovala najmä mladých dospelých ľudí od 20 do 30 rokov. Predstavitelia New Brunswick však uviedli, že v regióne neevidujú žiadne nové záhadné ochorenie.

Desivý postup choroby

Začiatkom tohto mesiaca dostala Johanne Boucherová, ktorá patrila medzi pôvodných 48 pacientov, list od ministerstva zdravotníctva, v ktorom jej vysvetlili, že už nepatrí medzi záhadné prípady. V liste sa uvádza, že môže trpieť typom progresívnej afázie, formou Parkinsonovej choroby alebo iným degeneratívnym ochorením. Komisia navrhla, aby absolvovala testy, o ktorých 63-ročná žena tvrdí, že ich už absolvovala. "Bola som šokovaná," napísala, keď koncom roka 2021 stratila schopnosť hovoriť. "Nemôžem si objednať ani kávu. Jediné, čo môžem urobiť, je písať. Po takmer štyroch rokoch som navštívila dvoch neurológov a absolvovala som nespočetné množstvo vyšetrení. Nikto nevie prísť na to, čo mi vlastne je."

Terriline Porelleová (33) je rovnako zdesená tým, ako provincia riešila jej prípad. V lete 2020 pocítila v nohe ostrú bolesť podobnú elektrickému šoku. V nasledujúcich dňoch sa to už objavovalo po celom tele, dokonca aj na tvári. Rovnako ako Cormierovej, aj jej sa zhoršil zrak. Oftalmológ jej vysvetlil, že svaly v jej očiach sa správajú podobne ako u pacientov vo veku 70 až 80 rokov. Neurológ však vylúčil všetky choroby, pretože snímka jej mozgu bola čistá.

"Uľavilo sa mi, že to nebol nádor alebo niečo podobné. Stále sme však nevedeli, čo to je," povedala Terriline. V súčasnosti jej už robí problém pohybovať sa po dome. "Od vlády sme nedostali žiadnu formu pomoci. Neviem, čo mám robiť. Snažím sa byť pozitívna, ale je to ťažké. Sú dni, keď neviem, či sa mám vôbec obťažovať šetriť si na dôchodok. Budem vôbec tak dlho žiť?"