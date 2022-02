VIDEO Mladík má 35 rokov a stále nosí plienky: Jeho intímna spoveď vás dojme

Marc Spaganuolo (35) z amerického štátu Colorado musí počas celého dňa nosiť plienky. Inkontinencia mu totiž robí zo života peklo. Lekári odhalili, že vplyvom autoimunitného ochorenia sa u neho prejavila periférna neuropatia, čo znamená, že mozog nedostáva žiadny signál, keď sú jeho črevá a močový mechúr plné. Marc nevie preto kontrolovať svoje vyprázdňovanie už viac ako dvadsať rokov. Je to pre neho najmä po psychickej stránke, pretože svoj stav tajil dlhý čas aj pred svojimi najbližšími.

Aby si stále nešpinil do spodnej bielizne, jediným možným riešením bolo začať nosiť plienky. Spočiatku si myslel, že nič trápnejšie sa mu už nemohlo stať. Vedel však, že nie je jediný na svete, a preto sa o svoje trápenie podelil na Youtube. Chcel tak ukázať iným ľuďom, ktorí trpia rovnako ako on, že na tomto svete nie sú sami.

Najprv to zvaľoval na psa

Spaganuolo svoj stav ako nevýhodu vníma najmä vtedy, keď sa chce s niekým zoznámiť. V súčasnosti si hľadá priateľku, pričom priznáva, že od začiatku je ku každej otvorený a úprimný. Väčšina ľudí vraj tento stav chápe. Prvé nočné pomočenie Marc zvaľoval na svojho starého psa. Takto sa to držalo pár mesiacov, no nakoniec si jeho otec všimol, že niečo nie je v poriadku. "Nechcel som ísť k doktorovi, ale otec mi povedal, že to môže byť zápal močových ciest, to ma presvedčilo. Prvé mesiace to bolo len sporadické. Niekoľko nocí som mal dokonca suchú posteľ. Teraz sa to už ale so mnou ťahá každý deň," opísal Marc.

Niektorí lekári mladíka ubezpečovali, že inkontinencia po niekoľkých rokoch zmizne. Nenastalo však žiadne zlepšenie. Konečné zmierenie sa so svojím osudom nastalo vtedy, keď si Marc založil účet na Youtube. Pod prezývkou "Diaper Dynamo" vysvetľuje v jednotlivých príspevkoch, ako inkontinencia ovplyvňuje jeho každodenný život. "Jednou z najväčších výziev je pre mňa milostný vzťah. Len postupom času som sa prepracoval tam, kde som dnes. Verím, že vďaka tomuto účtu sa dostanem do komunity ľudí, kde by som si mohol nájsť aj partnerku," dodal s nádejou.