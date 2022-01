Pociťujete TOTO počas chôdze? Pozor, môže to zvýšiť riziko vašej smrti v najbližších troch rokoch

Experti sa vo svojom výskume publikovanom v časopise Journal of Gerontology: Medical Sciences pýtali, do akej miery účastníkov isté činnosti vyčerpávajú. Zistili, že starší ľudia, ktorí zaznamenali vyššie skóre vyčerpania, mali viac ako dvojnásobnú pravdepodobnosť úmrtia v nasledujúcich 2,7 rokoch v porovnaní s tými, ktorí zaznamenali nižšie skóre. Zistenia vychádzajú z desaťotázkového dotazníka nazvaného Pittsburghská stupnica únavy, ktorú navrhla hlavná autorka štúdie Nancy Glynnová. Otázky boli zamerané na mieru fyzickej a duševnej vyčerpanosti pri vykonávaní niekoľkých aktivít. Dotazník bol určený pre starších dospelých.

"Toto je ročné obdobie, kedy si ľudia dávajú a zároveň aj porušujú novoročné predsavzatia o tom, že sa budú viac venovať fyzickým aktivitám. Naša štúdia je prvou, ktorá spája závažnejšiu fyzickú únavu so skorým úmrtím. Naopak, nižšie skóre znamená väčšiu energiu a dlhšiu životnosť," vysvetlila Glynnová, docentka na oddelení epidemiológie na Graduate School of Public Health University v Pittsburghu.

Výskumu sa zúčastnilo takmer 3000 pacientov vo veku 60 rokov alebo viac, ktorí boli zaradení do Long Life Family Study - medzinárodného projektu sledujúceho členov rodiny prostredníctvom dvoch generácií. Účastníci boli požiadaní, aby na stupnici od nula do päť ohodnotili, do akej miery by ich unavila séria činností, od ľahkých domácich prác až po tridsaťminútovú prechádzku. Sledovacie obdobie bolo ukončené tesne pred pandémiou, aby sa zabezpečillo, že koronavírus neovplyvní zistenia vedcov o úmrtnosti. Po zohľadnení ďalších premenných, ktoré môžu viesť k predčasnej smrti, vrátane depresie, veku, pohlavia alebo už existujúcej choroby, tím zistil, že ľudia, ktorí dosiahli skóre 25 bodov alebo viac, mali 2,3-krát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia v nasledujúcich 2,7 rokoch než tí, ktorí dosiahli menej ako 25 bodov.

"Existuje výskum, ktorý ukazuje, že ľudia, ktorí zvyšujú svoju fyzickú aktivitu, môžu znížiť svoje skóre únavy. Jeden z najlepších spôsobov, ako sa dá zvýšiť fyzická aktivita, čo v skratke znamená viac sa pohybovať, ​​je stanovenie zvládnuteľných cieľov a zaužívanie rutiny, ako je pravidelná prechádzka alebo plánované cvičenie," uviedla Glynnová. Dúfa, že tieto zistenia povedú k širšiemu využitiu nástroja, ktorý ona a jej kolegovia vytvorili na meranie únavy v roku 2014. Jej konečným cieľom je u ľudí znížiť únavu prostredníctvom fyzickej aktivity. To môže poslúžiť ako prostriedok na zlepšenie fyzických funkcií, ktoré sa v procese starnutia zhoršujú.