Vedci zistili, čo sa deje u žien po stimulácii klitorisu: V tejto časti mozgu sa to prejavuje

WASHINGTON - Vedci na základe štúdie zistili, ktorá konkrétna oblasť mozgu sa aktivuje pri stimulácii klitorisu, a že táto oblasť je väčšia u žien, ktoré majú častejší pohlavný styk. Závery výskumu zverejneného vo vedeckom časopise JNeurosci by v budúcnosti mohli pomôcť s liečbou obetí sexuálneho násilia alebo žien so sexuálnymi poruchami. O objave informovala agentúra AFP.

Dotyk ktorejkoľvek časti tela vyvolá odozvu v somatosenzitívnej oblasti mozgu. Každej časti tela zodpovedá iná oblasť mozgu, čo vytvára akúsi mapu tela. O presnej polohe ženských pohlavných orgánov v mozgu sa však doteraz viedli spory. Predošlé štúdie ich umiestňovali blízko chodidla či bedier, čo však bolo nepresné. Chybu v lokalizácii spôsoboval dotyk ďalších orgánov súčasne s dráždením klitorisu.

Reprezentáciou mužských reprodukčných orgánov v mozgu sa vedci zaoberali už v roku 2005, klitoris bol ale predmetom tohto druhu bádania prvýkrát. Do štúdie sa zapojilo dvadsať dobrovoľníčok od 18 do 45 rokov. Experti ženy pomocou malého guľatého predmetu osemkrát stimulovali, vždy po dobu desiatich sekúnd. Pre porovnanie mozgovej odozvy meranej pomocou magnetickej rezonancie im okrem klitorisu stimulovali i chrbát ruky. Po vyhodnotení získaných údajov zistili, že oblasť reagujúca na dráždenie klitorisu je v mozgu veľmi blízko reakčného bodu na stehno, rovnako ako u mužských pohlavných orgánov.

V ďalej fáze autori štúdie skúmali súvislosť medzi veľkosťou danej oblasti mozgu a frekvenciou sexuálnych stykov zapojených žien za posledný rok a za celý život. "Objavili sme súvislosť medzi veľkosťou oblasti spojenej s genitáliami v mozgu a počtom stykov. Čím viac pohlavných stykov, tým je oblasť rozsiahlejšia," uviedla profesorka lekárskej psychológie v berlínskej univerzitnej nemocnici Charité a spoluautorka výskumu Christine Heimová.

Predchádzajúce štúdie na myšiach preukázali, že pri častejšej stimulácii genitálií sa rozširuje zodpovedajúca oblasť v mozgu. Naopak u obetí sexuálnych trestných činov je menšia. Podľa Heimovej by to mohlo naznačovať, že mozog sa tak snaží obmedziť škodlivé následky traumy. Heimová by v budúcnosti závery svojej štúdie rada využila na terapie, ktoré by používali istú formu "tréningu" mozgu. To by mohlo ženám pomôcť prekonať traumu.