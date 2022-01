Vyšetrovatelia odhalili, kto zradil Annu Frankovú! Táto osoba vraj prezradila tajný úkryt rodiny

Podľa tímu vyšetrovateľov je ním židovský notár Arnold van den Bergh, ktorý si zrejme chcel zachrániť vlastný život, informoval denník The Guardian. Tím odborníkov, ktorý zahŕňal vyslúžilého agenta amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Vincenta Pankokeho a približne dvadsať historikov, kriminalistov a špecialistov na dáta, obvinil notára na základe anonymného listu, ktorý dostal Annin otec Otto Frank po svojom návrate do Amsterdamu.

Vo vyšetrovacom spise sa tvrdí, že notár, ktorý bol členom židovskej rady, prezradil miesto úkrytu Frankovcov a ďalšie adresy, na ktorých sa ukrývali Židia. Nacisti objavili Annu a jej rodinu 4. augusta 1944 po tom, čo sa takmer dva roky skrývali v tajnom úkryte nad skladiskom pri kanáli v Amsterdame. Všetci boli deportovaní, Anna zomrela ako 15-ročná v tábore Bergen-Belsen, ktorý o mesiac neskôr oslobodila britská armáda.

During forced labor to clear the bodies at Bergen-Belsen in 1945, British soldiers allowed the German SS guards to take a break, but only if they were lying down in one of the mass graves. pic.twitter.com/YRjX1uk6lm