VIDEO Neskutočné, čo sa podarilo Číňanom: Zapli umelé slnko, ktoré je päťkrát horúcejšie než to skutočné

Číne sa podarilo zapnúť umelé slnko, ktoré je päťkrát horúcejšie ako to skutočné. Experimentálny pokročilý tokamak (EAST) z dielne Čínskej národnej nukleárnej spoločnosti (CNNC) podľa tlačovej agentúry Xinhua dosiahol teplotu 70 000 000 stupňov Celzia. Konečným cieľom jeho vývoja je dodávať čistú energiu, ktorej výroba je založená na činnosti prirodzených reakcií hviezd. "Nedávna operácia vytvára solídny vedecký a experimentálny základ pre chod fúzneho reaktora," uviedol šéf vedeckého tímu Gong Xianzu z Ústavu fyziky plazmy Čínskej akadémie vied. Projekt EAST stál v prepočte viac ako 839 miliárd eur a bude prebiehať do júna.

HL-2M tokamak - jedno z čínskych umelých Sĺnk Zdroj: profimedia.sk

Práve jadrová fúzia je oblasť, v ktorej vidia vedci budúcnosť výroby čistej energie. Napriek desaťročiam výskumu si ale bude musieť ľudstvo ešte chvíľu počkať, kým sa stane realitou. V čom spočívajú jej výhody? Reaktory replikujú fyziku skutočného Slnka a vytvárajú obrovské množstvo energie. Pre tento proces však nie sú potrebné fosílne palivá a na rozdiel od procesu jadrového štiepenia neprodukuje nijaký nebezpečný odpad. Podľa fyzikov pri ňom zároveň vzniká oveľa menšie riziko environmentálnej katastrofy. Čínsky reaktorový tím zároveň poskytuje technickú podporu ďalšiemu megaprojektu jadrového fúzneho reaktora (ITER), ktorý sa v súčasnosti realizuje vo francúzskom Marseille, píše britský The Independent.

In August, the first two #toroidal field coils joined #vacuumvessel sector #6 in #ITER's Assembly Hall. The first sub-assembly of nine altogether is taking shape. Pictured here is TF13 on its way to the assembly tool.



