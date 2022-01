Polícia rieši obrovskú záhadu: Dievčatko (7) už dva roky nikto nevidel, no jeho zmiznutie nahlásili až teraz

MANCHESTER - Spojenými štátmi momentálne otriasa prípad sedemročného dievčatka, ktoré nevidel nikto už takmer dva roky, no až teraz bolo nahlásené ako nezvestné. Polícia z jeho únosu zatiaľ nikoho nepodozrieva a snaží sa predovšetkým zistiť viac informácií o tom, ako vôbec k zmiznutiu došlo.

Veľká záhada obklopuje prípad Harmony Montgomeryovej zo štátu New Hampshire, ktorá bola naposledy videná ešte 1. októbra 2019. Policajný šéf v meste Manchester Allen Aldenberg koncom decembra na tlačovej konferencii informoval, že hoci odvtedy dievčatko nikto nevidel, miestna polícia sa o jej zmiznutí dozvedela až minulý týždeň. "To, že sa o zmiznutí Harmony dozvedáme s dvojročným oneskorením, je extrémne znepokojujúce," vyhlásil.

Vo veci už bolo vypočutých niekoľko členov rodiny nezvestnej, no nič dôležité, čo by podarilo prípad objasniť, sa zatiaľ zistiť nepodarilo. Harmony bola v čase svojho zmiznutia vysoká približne 120 cm a vážila vyše 22 kg. Má blond vlasy, modré oči a nosí okuliare. Podľa niektorých zdrojov je slepá na pravé oko.

Polícia v prípade nemá žiadneho podozrivého. Uplynulý víkend ale podľa denníka The Washington Post muži zákona prehliadli dom, ktorý Montgomeryová pred svojím zmiznutím navštívila. Aldenberg prosí verejnosť o pomoc a akúkoľvek informáciu, ktorá by mohla viesť k vypátraniu dievčatka. Ponúka dokonca odmenu vo výške 2500 dolárov (2215 eur) "Je jedno, či si myslíte, že ste ju videli pred rokom, a preto je to už nepodstatné. Zavolajte nám," uviedol.

Harmony strávila väčšinu svojho života v pestúnskej starostlivosti v štáte Massachusetts spolu so svojím mladším bratom Jamisonom. Toho si však v roku 2019 adoptoval washingtonský reportér Blair Miller, podľa ktorého sa Harmony krátko nato mala vrátiť ku svojmu biologickému otcovi. Jamison vraj o svojej sestre veľmi často rozpráva a Miller sa na ňu viackrát pýtal jej biologickej matky Crystal Soreyovej. Ani tej sa ale niekedy nedarilo s ňou skontaktovať. Otec dievčatka údajne nereaguje na žiadne výzvy a neodpovedá ani na sociálnych sieťach.