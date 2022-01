Upratovali ste doma na Nový rok? Chyba! Teraz vám podľa povery hrozí TOTO

LONDÝN - Pre väčšinu ľudí je tradícia začať nový rok tak, ako v ňom chcú pokračovať - s umytými podlahami, poskladanou bielizňou a žiarivo čistým príbytkom. Ak ste sa vrhli do novoročného upratovania aj tento rok, neurobili ste dobre. Upratovanie na Nový rok vraj totiž prináša smolu.

Ale ste sa 1. januára pustili do vymieňania obliečok, umývania dlážok a drhnutia kúpeľne, pravdepodobne ste si privolali smolu. Povera totiž hovorí, že robiť domáce práce prvý deň v roku prináša nešťastie. Existuje množstvo tradícií, povier či mýtov, podľa ktorých by ste 1. januára nemali upratovať. Jedna z nich hovorí, že pranie bielizne v prvý deň v roku "zmyje milovaného človeka". To znamená, že priateľ alebo člen rodiny v nasledujúcich 364 dňoch zomrie.

Zdroj: Getty Images

Podľa ďalšej povery zas pranie alebo umývanie riadu na Nový rok jednoducho zmyje šťastie. Rovnako aj zametanie podláh môže zamiesť šťastie. Vyprázdňovanie košov a vynášanie odpadkov je na Nový rok tiež veľkým tabu, hoci práve to robí po silvetrovských oslavách aj mnoho Slovákov. Odstránenie vecí z domu totiž môže podnietiť zánik blahobytu.

Zdroj: Getty Images

Niektoré tradície z rôznych častí sveta sa zakladajú na tom, že to, čo robíte v prvý deň v roku, bude odrážať, ako dopadne zvyšok roka. Takže venovanie sa domácim prácam 1. januára naznačuje, že vás čaká ďalších 364 dní ťažkého, nudného drilu. A to predsa nikto nechce. Samozrejme, všetko sú to len mýty a legendy. Napriek tomu však určite nie je chybou dať si aspoň na chvíľu pauzu od upratovania a namiesto toho si užiť deň bez práce.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}