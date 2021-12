Žena zaspala počas objednávky jedla online: Neuveríte, čo jej dorazilo namiesto nákupu potravín

MANCHESTER - Jednej pani sa podarilo spáchať čosi bizarné. Všetci sme však ľudia a mýliť sa je ľudské. Ako každý týždeň, aj pred pár dňami si sadla večer za notebook, aby si cez online shop objednala potraviny na celý týždeň. To, čo nasledovalo, však úplne zmenilo celú situáciu.

Vianoce sú už za dverami, a preto mnohí z nás ešte zháňajú posledné potraviny, ktoré im chýbajú k tomu, aby bol ich stôl 24. decembra úplne dokonalý. V Británii sa tak rozhodla postupovať aj istá Joanne. Veď online nákup sa dá spraviť z pohodlia domova, nemusíte čakať v nekonečných radoch pri pokladniach a ťažké tašky prenesiete akurát tak od kuriéra, ktorý vám zastane pred vchodom.

Joanne sa však "podarilo pri nedávnej objednávke jedla online zaspať, a tak si objednala len päť balení čokoládových cukríkov. So svojou príhodou sa podelila na Facebooku v skupine Family Lowdown Tips & Ideas, kde sa priznala, že predtým, ako stihla uložiť svoju objednávku potravín, zmohla ju únava a zaspala. Dostala sa len po sladkosti. Tie jej spoločnosť Asda nakoniec aj doručila. Fotku nákupu, ktorý pozostával z piatich škatúľ so sladkosťami, okomentovala slovami: "Môže niekto zaspať počas toho, ako si robí online objednávku svojho nákupu potravín? Samozrejme, že sa to môže stať len mne. Svoj online nákup som ešte chcela doplniť večer v posteli. Keďže všetko, čo mi prišlo, je na obrázku, musela som zaspať," objasnila.

To však ešte nebolo všetko. Joanne totiž nežije sama, je matkou dvoch malých detí, ktoré ešte nosia plienky. Nové balenie ale v objednávke chýbalo, tak ako aj všetko jedlo, ktoré si chcela kúpiť. Z komentárov pod príspevkom vyplýva, že táto Britka nie je prvá ani posledná, ktorej sa stalo niečo také. Jeden užívateľ uviedol: "Kuriéri mi volali dvakrát, pretože moja objednávka obsahovala len niekoľko banánov. Spýtali sa ma, či to nechcem zrušiť. Som im za tie telefonáty veľmi vďačný." Ďalšiemu zas namiesto veľkého nákupu s potravinami dorazila len fľaša šampanského. "Chcel som si ho pridať k objednávke, aby som celú sumu zaokrúhlil, no neuvedomil som si, že robím celú objednávku nanovo. Prišiel teda len šampus."