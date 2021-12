Päť najväčších CHÝB, ktoré robia páry počas Vianoc: Vyhnite sa im, inak hrozí rozchod!

LONDÝN - Bláznivé obdobie okolo Vianoc môže mať veľmi zásadný vplyv na náš milostný život. Stres z kupovania darčekov, pečenia koláčov, aj to všetko patrí k týmto sviatkom. Ako sa však hovorí, nikdy nie je neskoro niečo napraviť a rovnako to platí aj pre tento prípad.

Počas Vianoc hrozí niektorým vzťahom vyhorenie. Je to spôsobené veľkým tlakom vyvolaným túžbou po dokonalom Štedrom dni, uvádza The Sun. Náklonnosť a sex sa v takýchto dňoch dostávajú do úzadia. Výsledkom toho je nezriedka rozchod už po Novom roku. Prvý januárový pondelok dokonca nazývajú niektorí právnici ako "rozvodový pondelok". Netreba však zúfať. Odborníčka na vzťahy Clio Woodová a známa zástankyňa sexu ako súčasti plnohodnotného vzťahu prezradila štyri najčastejšie chyby, ktoré páry robia počas vianočných sviatkov. Pokiaľ sa chcete vyhnúť rozchodu, alebo nedajbože rozvodu, mali by ste byť teraz ostražití.

Zdroj: Getty Images

Všetky prípravy na Štedrý deň nechať len na jedného partnera

Ženy zvyčajne znášajú veľké množstvo duševnej záťaže. Okrem toho berú na seba zhruba dvakrát väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o deti. Na Vianoce môže byť táto nerovnováha až príliš veľká, pretože tlak z túžby dokonalého dňa ešte viac stúpa. Woodová odporúča, že zbytočného stresu sa dá zbaviť odstránením zbytočných detailov (napríklad ručne zdobené pohľadnice). Dôležité je, aby sa aj váš partner podieľal na plnení úloh v rovnakej miere.

Sex? Veď nejak bude

Stretávanie sa s blízkymi znamená obetovanie nejakého času na cestách. Čím viac osláv a návštev, tým menej intimity. V súčasnosti kvôli pandémii síce nejaké veľké oslavy nehrozia, ale koronavírus tu nebude večne. Rada znie v takomto prípade plánovanie. Možno to už nebude znieť tak sexi, ale spoločné chvíle v posteli si skúste naplánovať dopredu.

Zdroj: Getty Images

Pečenie a varenie na poslednú chvíľu

Ak nechcete zažívať stres počas prípravy štedrej večere, bolo by dobré niektoré jedlá pripraviť skôr, prípadne sa striedať s partnerom v kuchyni, aby ste si zbytočne nezavadzali. Veľa hádok vzniká v kuchyni počas prípravy jedla, sú však úplne zbytočné.

Zdroj: Getty Images

Domáce pohodlie a len väčšie večierky

Naša vláda by nám teda dala. Ako sme ale už spomenuli, koronavírus tu, dúfame, nebude navždy. Keď sa vráti život do normálu, vianočné večierky a rôzne oslavy sa stanú neoddeliteľnou súčasťou sviatkov. Aby medzi vami a vaším partnerom neprepukla hádka v opitosti na niektorej z vianočných párty, skúste si predtým niekam zájsť len vo dvojici a o všetkom sa porozprávať. Na oslave sa budete potom cítiť lepšie, uvoľnenejšie a čo je najpodstatnejšie, budete si jeden voči druhému maximálne istí, že sa máte skutočne radi.