FOTO Obyvatelia prichystali kŕmidlo pre vtáky: Jedného dňa v ňom našli... pozrite čo!

V anglickom prístave Hartepool došlo k bizarrnému incidentu. Láska k orechom a semienkam bola v tomto ročnom období silnejšia než inštinkt prežitia u jednej veveričky. Miestni obyvatelia majú v zimných mesiacoch na svojich domoch zavesené klietky s krmivom pre rôzne druhy vtákov, ktoré žijú v okolí. Okrem nich sú tu ale aj iné zvieratá, ktoré si v zime nevedia nájsť dostatok potravy vo voľnej prírode.

Jedným z nich bola aj drobná veverička, ktorá spozorovala, že na jednom z domov visí klietka s prichystanými orieškami. Vliezla teda do nej, aby si pochutnala na dobrotách. Nešťastnou náhodu však zapadla priamo do priehradky a nevedela sa dostať von. Po tom, ako začala od strachu pišťať, si ju všimli domáci a zavolali pomoc. Na miesto bola privolaná členka RSPCA (Kráľovská spoločnosť pre prevenciu týrania zvierat ) Ruth Thomasová-Coxonová, ktorej sa pomocou špeciálneho drôtu a nožníc podarilo vystrašené zviera z klietky vyslobodiť. Keď veverička zistila, že je voľná, rozbehla sa medzi stromy.

