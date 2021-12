Tri druhy POTRAVÍN, ktoré dokážu narobiť galibu v ústach: Tá posledná vás poriadne šokuje

Parodontitída je spôsobená povlakom, ktorý obklopuje zuby a obsahuje milióny baktérií. Niektoré potraviny môžu prispieť ku vzniku ochorenia, ktoré postihuje ďasná. "Ochorenie ďasien je infekcia tkanív, ktoré obklopujú zuby. Je to spôsobené hlavne baktériami z nahromadenia povlaku," vysvetľujú odborníci. Toto nahromadenie povlaku spôsobuje, že ďasná sú opuchnuté, boľavé a infikované, čo je stav známy ako gingivitída.

Zdroj: thinkstock.com

Ak sa infekcia nelieči, môže viesť k rozvoju ďalších zdanlivo nesúvisiacich stavov. Pribúdajúce dôkazy naznačujú, že paradentóza môže súvisieť s Alzheimerovou chorobou, rakovinou a ochorením dýchacích ciest. Vedci sa domnievajú, že sú to práve baktérie spôsobujúce paradentózu, ktoré sa dostávajú do krvného obehu a putujú do iných častí tela, kde spôsobujú poškodenie. Podľa všetkého baktéria porphyromonas gingivalis, ktorá sa nachádza vo väčšine prípadov ochorenia ďasien, je prítomná aj v mozgu jedincov s Alzheimerovou chorobou. Našťastie dobrá ústna hygiena môže udržať tento stav pod kontrolou, najmä ak sa vyhnete niektorým potravinám, upozornila zubárka celebrít Hanna Kinsellová.

Nealkoholické sladené nápoje

Nealkoholické sýtené ochutené nápoje sú jedným z hlavných vinníkov v zozname potravín vyvolávajúcich ochorenie ďasien. Je to spôsobené najmä ich vysokým obsahom cukru, ktorý sa rozkladá na kyseliny a spôsobuje kazy v sklovine zubov. "Tieto nápoje sú hlavným zdrojom pridaného cukru a aby toho nebolo málo, väčšina nealkoholických nápojov obsahuje kyselinu fosforečnú a citrónovú, ktoré opotrebúvajú zubnú sklovinu," vysvetlila Kinsellová. Namiesto toho odporúča piť viac vody. Fluoridovaná voda môže pomôcť predchádzať zubnému kazu. Ak si vyberiete balenú vodu, skontrolujte obsah fluoridov na etikete.

Zdroj: Getty Images

Kyslé ovocie

Podobne ako nealkoholické sladné nápoje, aj kyslé ovocie môže byť škodlivé, pretože narúša ochrannú sklovinu. Sklovina na zuboch sa po konzumácii kyslých potravín na krátky čas zjemní, ale sliny dokážu pomaly obnoviť rovnováhu neutralizáciou kyslosti v ústach.

Potraviny obsahujúce jednoduché uhľohydráty

Jednoduché uhľohydráty, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú v cestovinách či sušienkach, sa môžu rýchlo premeniť na cukor. Vzhľadom na ich lepkavú štruktúru zostávajú tieto potraviny často medzi zubami. "Pokiaľ si so sebou neberiete zubnú kefku do práce, snažte sa vyhnúť jedlám obsahujúcim škrob, ktoré vám môžu počas obeda uviaznuť v ústach. Mäkký chlieb a hranolčeky sa napríklad veľmi často zachytávajú medzi zubami," upozornila expertka.