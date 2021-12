VIDEO Študentka (18) sa opila a zaspala so zavedeným tampónom: Nasledoval absolútny horor

Osemnásťročná Ellie Makinová zaspala a neskôr sa zobudila s príznakmi podobnými chrípke, nevoľnosťou a závratmi. Keď 6. októbra upadla do bezvedomia, bola urýchlene prevezená do Univerzitnej nemocnice v Severnom Durhame. Po troch hodinách ju lekári prepustili s tým, že trpí vírusovou infekciou. Nasledujúci deň sa však prebudila s ešte horšími príznakmi a opäť skončila v nemocnici. Tam lekári zistili, že mala toxický šok - život ohrozujúci stav často spojený s používaním tampónov. V nemocnici strávila päť dní.

"Môj srdcový tep v ľahu bol 120, normálne sa pohybuje okolo 55, takže to bolo znepokojujúce a tiež sa mi točila hlava a bolo mi zle," povedala Ellie. Za všetko mohol tampón, ktorý si, keď bola opitá, zabudla vybrať. V pošve si ho nechala celých dvanásť hodín. Povedala o tom mame, ktorá do domu privolala zdravotníkov. Keď im ale študentka prišla otvoriť, odpadla, a tak opäť skončila v nemocnici. Lekári vykonali krvné testy a zistili, že má vysoký počet bielych krviniek. Nevedeli však zistiť, čo spôsobuje infekciu, preto ju prepustili s diagnózou vírusovej infekcie. "Vedela som, že to nie je vírusová infekcia, pretože som mala závraty a mdloby. Bála som sa, že ide o toxický šok a povedala som im o tampóne," prezradila dievčina.

Keď sa jej symptómy na ďalší deň zhoršili, zašla do nemocnice v Tameside, kde sa potvrdilo, že má syndróm toxického šoku, čo je stav spôsobený baktériami, ktoré sa dostali do tela a uvoľnili škodlivé toxíny. Makinovej sa na tele objavila vyrážka a mala horúčku. Lekári ale, našťastie, jej diagnózu odhalili včas a nasadili liečbu. Ellie vraj tampóny používať neprestane, no bude oveľa opatrnejšia. "V škole vás o tom učia, ale nikdy si nemyslíte, že sa vám to stane, pretože je to také zriedkavé. Aj keď máte len tie najmenšie príznaky, je najlepšie ísť a dať si to skontrolovať, pretože tento stav sa môže skončiť smrťou," dodala.