Odborník varuje: Štyri druhy liekov, na ktoré by ste nikdy nemali piť alkohol

BRISTOL - S klesajúcou teplotou stúpa aj počet prípadov chrípky či prechladnutia. V niektorých prípadoch sa ochorenie dostane do štádia, kedy pomôžu už iba lieky. Vtedy by ste sa mali vyhýbať alkoholu. Farmaceut prezradil, pri užívaní ktorých liekov by ste nemali vôbec požívať alkoholické nápoje.

Ak ste chorí a užívate lieky, je dôležité vedieť, či môžete počas ich užívania bezpečne konzumovať alkohol alebo nie. V každom príbalovom letáku by mala byť táto informácia uvedená. Požívanie alkoholu v kombinácii s liekmi sa však vo všeobecnosti neodporúča. Alkohol totiž môže zmeniť prirodzený stav vášho tela, napríklad zmeniť krvný tlak, teplotu a hladinu hydratácie.

Pokiaľ ide o miešanie liekov s alkoholom, existujú určité pravidlá, ktoré by ste mali vždy dodržiavať. Napríklad by ste nemali piť alkohol na lieky, ktoré spôsobujú ospalosť. Alkohol v takomto prípade dokáže zmeniť hladinu cukru v krvi alebo zvýšiť krvný tlak. Alkohol by ste nemali konzumovať ani na lieky proti bolesti či na duševné zdravie.

Zdroj: Getty Images

"Je dôležité, aby pacienti brali dávkovanie liekov vážne a riadili sa radami svojho lekára alebo lekárnika o tom, či môžu alebo nemôžu popri liekoch konzumovať alkohol. Pamätajte, že vždy je najlepšie liečiť akékoľvek zdravotné problémy, ktorým čelíte, rýchlo a efektívne pomocou vhodných liekov a do bodky dodržiavať pokyny," povedal spoluzakladateľ The Independent Pharmacy, farmaceut Scott McDougall. Zároveň vymenoval štyri najbežnejšie lieky, na ktoré by ste rozhodne nemali konzumovať alkohol.

Propranolol

Propranolol je beta-blokátorový liek na predpis, ktorý sa používa na liečbu a úľavu od symptómov pre celé množstvo zdravotných stavov, vrátane úzkosti, srdcových problémov a migrény. "Propranolol je určený na zníženie krvného tlaku a spomalenie srdcového tepu. Alkohol môže tiež znížiť váš krvný tlak, takže miešanie týchto dvoch sa neodporúča, pretože to môže viesť k náhlemu poklesu krvného tlaku, spôsobiť závraty, nevoľnosť, točenie hlavy až mdloby," vysvetlil Scott.

Zdroj: Getty Images

Antibiotiká

Pri užívaní antibiotík by ste nemali vôbec piť alkohol, najmä ak sa necítite dobre, pretože konzumácia alkoholu môže spomaliť rýchlosť vášho zotavenia. Podľa Scotta ide predovšetkým o Metronidazol, ktorý sa zvyčajne predpisuje na ošetrenie zubov alebo na odstránenie infikovaných vredov. Ďalej je to Tinidazol, ktorý sa často predpisuje na liečbu infekcií a boj proti nežiaducim črevným baktériám. Kombinácia alkoholu s týmito dvoma antibiotikami môže mať bolestivé vedľajšie účinky vrátane bolesti žalúdka, zvracania, návalov tepla a rýchleho, resp. nepravidelného srdcového tepu.

Lieky na prechladnutie a chrípku

Voľnopredajné lieky na prechladnutie a chrípku môžu reagovať s alkoholom a viesť k intenzívnej ospalosti a závratom. "Toto je obzvlášť dôležité vedieť, ak máte v úmysle šoférovať. Samozrejme, nikdy by ste nemali šoférovať, ak prekračujete zákonný limit, ale pitie spolu s užívaním liekov na prechladnutie a chrípku (dokonca aj jeden nápoj) by mohlo ohroziť vašu zvyčajnú bdelosť a reakčný čas. Obe látky môžu spôsobiť ospalosť a nedostatok koncentrácie," uviedol lekárnik.

Zdroj: Getty Images

Lieky na pálenie záhy (Zantac)

Tabletky na pálenie záhy, gély alebo tekutiny by sa mali pri pití alkoholu konzumovať opatrne. Je to preto, že po zmiešaní s alkoholom môžu niektoré lieky spôsobiť tachykardiu (rýchly tlkot srdca) a náhle zmeny krvného tlaku. Určité lieky na pálenie záhy, ako je Zantac (ranitidín), môžu tiež zosilniť účinky alkoholu a zhoršiť úsudok jednotlivca.