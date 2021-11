FOTO Belinda zahryzla do obľúbeného zákuska: Ešteže som to neprehltla! Keď uvidíte, čo v ňom bolo

Belindu Woodroofeovú z austrálskeho Adelaide šokoval nález v zákusku, ktorý si chcela dopriať. "Takmer som to prehltla," okomentovala na Facebooku fotografiu, na ktorej je zachytený kúsok skla. Radšej vraj ani nechce pomyslieť na to, čo by sa stalo, keby ho prehltla. Ako ďalej uviedla, všetko by sa mohlo skončiť oveľa horšie najmä v prípade, ak by tento cudzí predmet prehltlo malé dieťa.

K incidentu sa vyjadril hovorca spoločnosti Woolworths, v ktorej predajni si Woodroofeová zákusok kúpila. Údajne ide o ojedinelú záležitosť. "Bezpečnosť potravín berieme veľmi vážne a znepokojilo nás, keď sme sa o tom dozvedeli. Zákazníčku sme už kontaktovali a poskytneme jej plnú náhradu za daný produkt," informoval hovorca. Spoločnosť sa podľa jeho slov snaží zistiť, ako k tejto nehode došlo a aké opatrenia je potrebné prijať, aby sa nič podobné nezopakovalo.