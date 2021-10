Mladík (†22) vypil fľašu Coca Coly, o niekoľko hodín bol mŕtvy: Toto spôsobilo jeho smrť

PEKING - Mladý Číňan sa potreboval schladiť v horúci deň, preto vypil fľašu Coca Coly. O niekoľko hodín neskôr ho so silnými bolesťami a nafúknutým bruchom previezli do nemocnice, kde nakoniec zomrel. Lekári tvrdia, že plyn z nápoja sa nahromadil v jeho čreve a prenikol do iných častí tela.

Dvadsaťdvaročný muž, ktorý nebol identifikovaný, prišiel do nemocnice šesť hodín po požití šumivého nápoja, sťažoval sa na silné bolesti a opuchnuté brucho. Lekárom v pekingskej nemocnici Chaoyang povedal, že rýchlo vypil 1,5 litra Coca Coly, aby sa ochladil v horúci deň. Takéto rýchlo popíjanie nápoja však viedlo k tomu, že sa v jeho črevách nahromadil plyn, ktorý potom v dôsledku tlaku unikol do portálnej žily, jednej z hlavných krvných ciev pečene. Podľa lekárov, ktorí prípad podrobne opísali v odbornom časopise Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, to malo fatálne dôsledky.

Zdroj: SITA/AP

Testy ukázali niekoľko znepokojujúcich príznakov. Mladík, o ktorom sa predpokladalo, že netrpí žiadnymi vážnymi zdravotnými problémami, mal zvýšený srdcový tep, nízky krvný tlak a rýchlo dýchal. CT vyšetrenie odhalilo, že trpí pneumatózou, abnormálnou prítomnosťou plynu v stene čreva a portálnej žily. Vyšetrenie tiež ukázalo, že mal ischémiu pečene, typ poranenia spôsobeného nízkym prísunom kyslíka do orgánu, o ktorom sa zdravotníci domnievajú, že súvisel s prítomnosťou plynu v portálnej žile.

Hlavný autor kazuistiky, Qiang He, povedal, že ošetrujúci lekári sa okamžite snažili uvoľniť plyn z tráviaceho systému pacienta. Dostal aj lieky, ktoré mu mali pomôcť chrániť pečeň a pokúsiť sa stabilizovať iné telesné funkcie pred ďalším poškodením. Po dvanástich hodinách však krvné testy potvrdili, že muž má vážne poškodenú pečeň. Jeho stav sa ďalej zhoršoval, až nakoniec necelý deň po ošetrení zomrel.

A seemingly healthy 22-year-old man from China reportedly died of acute liver injury at a Beijing hospital after drinking a 1.5-liter container of Coca-Cola in 10 minutes. Via @TechTimes_News. https://t.co/XEvH7IIjaq — MedPage Today (@medpagetoday) October 22, 2021

Britský biochemik Nathan Davies z University College London však spochybnil skutočnú príčinu smrti. "Pravdepodobnosť, že vypijete 1,5 litra bežného nealkoholického nápoja, ktorý vás usmrtí, je veľmi, veľmi malá, myslím, ohromujúco malá," poznamenal Davies. Na vyvodenie akýchkoľvek záverov o smrti muža je podľa neho potrebných viac informácií, než experti uviedli v správe. Ďalej špekuloval, že na vine mohla byť skôr bakteriálna infekcia, známa príčina vnútorného nahromadenia plynov, než nealkoholický nápoj. Tieto baktérie môžu vytvárať plynové vrecká, čo spôsobuje problémy podobné tým, ktorými trpel mladík pred smrťou.

Davies tiež uviedol, že plyn v portálnej žile nevysvetľuje nedostatok kyslíka v mužovej pečeni. Podľa jeho slov portálna žila prenáša materiál z čreva na spracovanie v pečeni, na rozdiel od inej krvnej cievy, pečeňovej tepny, ktorá prenáša kyslík do orgánu. "Ak tam máte základné baktérie alebo iný druh ochorenia, môžu potenciálne produkovať svoje vlastné toxíny, ktoré môžu byť škodlivé pre normálnu funkciu orgánu," vysvetlil. Podľa neho nie je konzumácia šumivých nápojov sama o sebe nebezpečná. Namiesto toho tvrdí, že potenciálne zdravotné dôsledky pravidelnej konzumácie nealkoholických nápojov sú väčšinou menšie a dlhodobejšie.