FOTO Odkaz taxikára nalepený v aute sa stal absolútnym hitom: Toto vyžaduje od zákazníkov

DUBLIN - Kým niektorí sa počas jazdy taxíkom radi rozprávajú s vodičom, iní si radšej ticho užívajú cestu. Niekedy je ale ťažké odhadnúť, čo je lepšie. Tento taxikár to vyriešil jednoduchým odkazom. Poprosil svojich zákazníkov, aby sa ho nepýtali osobné otázky. To ľudí rozdelilo na niekoľko táborov.

Niektorí si v taxíku nasadia slúchadlá a krátia si čas počúvaním hudby, iní si zase cestu taxíkom mýlia s terapeutickým sedením. Tento írsky taxikár vyriešil dilemu mnohých ľudí svojím odkazom, ktorý prilepil na plastovú priečku medzi prednou a zadnou časťou interiéru auta. Požiadal v ňom svojich zákazníkov, aby sa ho nepýtali osobné otázky. "Som z Ghany, teraz som občanom Írska. Áno, mám to tu rád. Mám magisterský titul MBA. Prosím, prejavte náležitú úctu," stojí na lístočku.

Just had this legend of a taxi driver. pic.twitter.com/4eOGHCrSNq — Luke O’Riordan (@luke_oriordan) October 3, 2021

Príspevok nenápadného vodiča, ktorý zverejnil na Twitteri užívateľ Luke O’Riordan, sa stal hitom, získal 165 000 pozitívnych reakcií a viac ako 11 000 zdieľaní. Taxikárova reakcia však rozdelila ľudí na niekoľko táborov. Kým jedni vnímali skôr vtipnú stránku veci, iní muža skritizovali. Niektorí ľudia považujú odkaz za neslušný a celkom nechápu, prečo sa vodič nechce rozprávať so svojimi zákazníkmi. "Úprimne povedané, je to trochu neslušné. Čo je zlé na tom, keď sa ho opýtate, odkiaľ pochádza a či sa mu tu páči. Trochu márneho rozhovoru je súčasťou toho, čím sme," myslí si istý Kevin.

Objavil sa aj názor, že pre vodiča môže byť únavné odpovedať na tie isté otázky znova a znova, najmä preto, že otázky týkajúce sa občianstva môžu mať rasistický podtext. "Všetky témy nie sú prijateľné na rozhovor. Štátne občianstvo niekoho nie je niečo, čo by ľudia chceli opakovať celý deň a každý deň. Myslím si, že by bolo neslušné položiť takéto otázky niekomu, koho ani nepoznáte. Prečo by ste mali byť informovaní o týchto veciach?" dodala Yasemin.