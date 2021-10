Ak máte viac ako 40 rokov, týmto symptómom COVIDU-19 už môžete trpieť do konca života

Dlhodobé symptómy covidu postihujú 10 až 30 percent tých, ktorí sa nakazia. Pozorovanie zotavených pacientov ukázalo, že dlhodobé príznaky ochorenia môžu pretrvávať až rok. Veľkú rolu v tomto smere zohráva vek. Z výsledkov štúdie zverejnenej v časopise American Journal Otolaryngology vyplýva, že keď dospelí nad 40 rokov stratia v dôsledku covidu-19 chuť a čuch, je pre nich ťažšie získať ich späť. Do výskumu sa zapojilo takmer 800 infikovaných respondentov, ktorí stratili tieto dva zmysly na dobu štrnásť dní, jedného mesiaca, troch mesiacov a šiestich mesiacov. U účastníkov mladších ako 40 rokov sa čuch obnovil rýchlejšie než u starších osôb.

Zdroj: gettyimages.com

"Iba vek menej ako 40 rokov bol pozitívne spojený s obnovou čuchu," uviedli vedci. Medzi tými, ktorí mali viac ako 40 rokov, viac ako 25 percent stále hlásilo, že počas šesťmesačného sledovania mali abnormálny čuch. U viac ako 83 percent osôb mladších ako 40 rokov sa však čuch obnovil. "Zaznamenali sme asi 80-percentnú mieru zotavenia za šesťmesačné obdobie alebo dlhšie. Dvadsať percent je však stále veľa ľudí vzhľadom na milióny ľudí, ktorí ochoreli na COVID-19," uviedol spoluautor štúdie a riaditeľ Centra pre poruchy čuchu a chuti na Virginia Commonwealth University (VCU) Health Evan Reiter.

Zdroj: Getty Images

Nie je to prvá štúdia, ktorá naznačuje, že starší dospelí to majú ťažšie v súvislosti s dlhodobými príznakmi nákazy. Septembrový výskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa zameral na viac ako 350 ľudí, ktorí mali pozitívny test na COVID-19 v období od 1. apríla do 10. decembra 2020. Odborníci zistili, že najrizikovejšou skupinou sú ľudia nad 40 rokov, ktorí zaznamenali dlhodobé príznaky ochorenia. Každý z nich hlásilo takmer 13 percent pacientov dva mesiace po pozitívnom testovaní na ochorenie.

Odborníci z Harvardskej lekárskej fakulty tvrdia, že aj keď je asi 60- až 80-percentná šanca na obnovenie čuchu alebo chuti po prekonaní covidu COVID-19, zotavenie starších dospelých môže trvať dlhšie a nemusí byť úplné. Tieto zmysly sa totiž s vekom zhoršujú prirodzene. "U niektorých ľudí je to dočasné, ale u niektorých to môže byť trvalé," povedala infektologička Simone Wildesová zo South Shore Health v Massachusetts.