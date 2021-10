Mladík si kúpil bagetu: Po tom, ako ju otvoril, ho hneď prešla chuť, FOTO ozajstného hnusu

Ronnie Henry si nedávno kúpil bagetu s údenou šunkou a syrom za 2,75 libry (3,20 eura) v prevádzke Tesco Express v anglickom meste Wolverhampton. Zostal však znechutený, keď pri otváraní balenia zistil, že na bagete je zospodu prilepená desaťcentimetrová hnedá hrudka. "Bol som zhrozený, keď som to videl. Vytiahol som to z obalu a z nejakého dôvodu som sa pozrel pod to, nie som si istý, čo ma k tomu viedlo. A bol tam kúsok hnedej veci, ktorá doslova vyzerala ako mačací alebo líščí výkal," uviedol Ronnie.

Brought a ham and cheese sub from @Tesco anyone got an idea wtf this is that was stuck in the bread? pic.twitter.com/IBej4fZQuF — Ronnie (@RonnieH95) September 20, 2021

Okamžite kontaktoval Tesco prostredníctvom Twitteru a tovar dokonca odniesol späť do obchodu. Vo svojom úvodnom príspevku sa podelil o svoje rozhorčenie. Predajca tvrdí, že tou podivnou vecou je pravdepodobne malý kúsok spáleného cesta, ktorý spadol na bochník v rúre.

"Je nám veľmi ľúto, čo ste našli vo svojom pečive a chápeme obavy, ktoré z toho vyplývajú," stojí v odpovedi reťazca. "Sme veľmi hrdí na to, že našim zákazníkom poskytujeme najlepšiu kvalitu produktov, takže toto nás sklamalo. Chceli by sme vám odporučiť, aby ste sa čo najskôr vrátili do Tesco Metro, Extra alebo Superstore s obalom a potvrdením, aby to bolo možné úplne preskúmať," dodali predstavitelia Tesca.