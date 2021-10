FOTO Novomanželia nachytali svadobného hosťa pri... Neskutočné, budete si klepať na čelo!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Predstavte si, že ako hosť na svadbe musíte zaplatiť za kus svadobnej torty. To nie je vtip, túto bizarnosť zažil jeden z hostí, ktorý zaplatil za jeden kus torty, no vzal si dva. Novomanželia na to prišli vďaka kamerovému záznamu a teraz od neho chcú, aby to doplatil.