FOTO Mladík sa pohádal s priateľkou: Jeho darček na udobrenie by mnohé ženy rozzúril

Udobriť si priateľku darčekom je síce skvelá a zároveň osvedčená metóda, ale nie vždy musí fungovať. Úspešný v tomto smere zrejme nebude ani Jack z anglického grófstva Essex, ktorý sa snažil zmierniť napätie vo vzťahu nákupom darčekov po tom, ako sa opitý pohádal so svojou partnerkou. Pochválil sa nimi aj na sociálnej sieti, no väčšinu ľudí jeho výber šokoval. Mladík totiž svojej milovanej kúpil čokoládu, kyticu a menštruačné tampóny.

Went pub last night and come home and had a bit of an argument with the missus.



I’ll be the bigger man and apologise.. pic.twitter.com/tLhSUVWpTL