KORONAVÍRUS Novinka z dielne Krajniaka: Chce preverovať zaočkovanosť zamestnancov, vraj je to ústavne v poriadku!

Kontrola zo strany firiem, či je ich zamestnanec očkovaný proti ochoreniu COVID-19 alebo nie je, je ústavne možná. Nesmú však z toho plynúť žiadne postihy a bude si to žiadať novelu Zákonníka práce. Pred rokovaním vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Na tripartite sme sa dohodli so všetkými sociálnymi partnermi, že preveríme u ministerky spravodlivosti, či existuje ústavná možnosť, ako by sa mohli zamestnávatelia opýtať svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní alebo nie," poznamenal minister s tým, že takáto možnosť existuje, avšak nemožno z toho vyvodiť žiadne pracovnoprávne postihy. Je to len pre to, aby mohli firmy upraviť organizáciu práce a bezpečnosť pri práci napríklad tým, že zaočkovaní budú pracovať so zaočkovanými a nezaočkovaní s nezaočkovanými.

"Pôvodne sme uvažovali, že by to mohlo byť stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ale nakoniec to stanovisko je také, že by sme to mohli upraviť, ak bude taká všeobecná vôľa, v Zákonníku práce," skonštatoval minister. Na najbližšej tripartite chce minister túto odpoveď sprostredkovať všetkým sociálnym partnerom, a ak bude zhoda, Krajniak si vie predstaviť novelu Zákonníka práce, ktorá umožní firmám žiadať zamestnancov o informáciu o zaočkovanosti.

Sme radi za podmienky, no nemáme možnosti, tvrdí RÚZ

Na avizované zmeny zareagoval aj tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták. "Sme radi, že vláda preverila podmienky a možnosti získavania týchto údajov (napr. o prekonaní ochorenia COVID-19, očkovaní či testovaní) od zamestnancov. Ako RÚZ pred niekoľkými mesiacmi upozornila, nemožnosť získať takéto informácie predstavuje v súčasnej, každodenne sa zhoršujúcej epidemickej situácii obrovské riziko pre jednotlivé okresy i celé Slovensko, keďže v súčasnej situácii nemôžeme vylúčiť hrozbu vzniku lokálnych ohnísk na pracoviskách," varuje Hošták.

"Zamestnávatelia pritom stále nemajú možnosti vďaka ktorým by vedeli svoj chod prispôsobiť aktuálnemu stavu zaočkovanosti, prekonania ochorenia COVID-19 či vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku testu v pracovných kolektívoch. Avšak voči zámeru riešiť túto situáciu prostredníctvom vyhlášky ÚVZ sme skeptickí, keďže opäť nejde o systémové a efektívne riešenie problému, keďže v praxi nie je vymáhateľné - podobne už dnes napríklad niektorí zamestnanci odmietajú nosiť v interiéroch rúška či návštevníci gastroprevádzok predkladať doklad o očkovaní, a teda hrozí, že zamestnanci tieto údaje zamestnávateľovi, napriek vyhláške, jednoducho neposkytnú,“ upozorňuje tajomník Hošták.