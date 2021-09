Zadržiavate prdenie? Lekár odhalil totálne nechutný DÔVOD, prečo by ste to nemali robiť

LONDÝN - Uľaviť si na verejnosti je považované za nevhodné, niekedy sa tomu však nedá predísť. Najnovšie istý britský lekár vysvetlil, prečo by ste nikdy nemali zadržiavať plyny. Tvrdí, že čím viac si uľavíte, tým lepšie urobíte pre svoj vlastný organizmus.

Niekedy nemusí byť správny čas a miesto na to, aby ste si mohli uľaviť. Zadržiavať plyny by ste však v žiadnom prípade nemali. Doktor Karan Raj z Národnej zdravotníckej služby (NHS) prostredníctvom svojho videa na TikToku vysvetlil, prečo je to tak. Na začiatku uviedol, že ľudia si v priemere uľavia asi 14-krát za deň. "Čím viac, tým lepšie. Ak vám niekto povie, že si nikdy neuľavuje, klame," hovorí. Pokiaľ je také niečo skutočne pravda, dotyčnému sa podľa Karana zapchalo črevo, čo si vyžaduje lekársky zákrok.

Lekár svojim 4,2 miliónom sledovateľov vysvetlil, že priemerný objem jedného uľavenia si stačí na naplnenie stredne veľkého balóna. "Ak držíte v sebe plyny príliš dlho, môžu sa vstrebať do krvného obehu a pri výdychu vylučovať von," varoval. To znamená, že váš dych môže v takýchto prípadoch páchnuť skutočne nepríjemne.

Clare Collinsová, odborníčka na výživu a dietetiku z Univerzity v Newcastle uviedla, že príliš dlhé zadržiavanie znamená, že nahromadenie črevného plynu nakoniec unikne nekontrolovateľným spôsobom. "Prvé uľavenie si v rámci dňa je zvyčajne najväčšie. 75 percent plynov je produkovaných baktériami v hrubom čreve. Strávené jedlo, ktoré nie je rozložené, požierajú baktérie, ktoré produkujú mikroskopické plyny a tie sa hromadia, než sa stanú vašimi pravidelnými plynmi," priblížila.

Zdroj: Getty Images

Raj zas doplnil, že 25 percent vypustených plynov je vlastne prehltnutý vzduch, ktorý neodgrgnete, a rozpustený plyn pochádza z krvi, ktorá sa dostane do vašich čriev. 99 percent vypustených plynov sú nezapáchajúce plyny, ako je vodík, oxid uhličitý a metán. Vodík a metán sú horľavé, a preto je možné ich po vypustení z organizmu zapáliť. Raj však podobnú aktivitu určite neodporúča.