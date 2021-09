Keď zbadala dievčina na VIDEU z domovej kamery, čo spravil jej priateľ, okamžite mu dala kopačky

LOS ANGELES - Žena sa obrátila na TikTok, aby sa podelila o varovný signál, na ktorý by ste si pri randení mali dávať pozor aj vy. Na základe neho sa rozhodla, že s mužom, s ktorým sa stretávala, si už viac nevyrazí. Mnohí tvrdia, že urobila dobre, pretože podobnú nepozornosť by netolerovali ani oni.

Dievčina menom Jade zdieľala video, v ktorom vysvetlila, prečo s mužom, s ktorým sa stretávala, už nepôjde von. Na záberoch je možné vidieť ju, ako kráča ku svojim vchodovým dverám a vchádza dovnútra. Ešte predtým sa ale otočí a skontroluje, či je chlapík stále tam. Veľmi nepríjemne ju prekvapilo, keď zistila, že odišiel bez toho, aby sa presvedčil, že bezpečne vošla dovnútra. Práve toto bol pre ňu vraj signál, že by sa s mužom už viac nemala vídať. Považuje to totiž za zásadnú chybu zo strany muža, ak nepočká, kým sa jeho polovička bezpečne dostane až dovnútra.

Jej video odvtedy zaznamenalo už takmer jedenásť miliónov zhliadnutí a mnohí boli zvedaví, čo bolo jej prvým varovným signálom. "Varovným signálom číslo jedna bolo, že mi neotvoril žiadne dvere. Na druhej strane, platil, to bolo pozitívum," vysvetlila Jade.

Viacerí užívatelia v komentároch podotkli, že počkať, kým ten druhý vstúpi do domu, je samozrejmá vec. "Doslova čakám, kým sa ktokoľvek, koho vysadím, dostane do svojho domu. Žena alebo muž. Je to preto, že mi záleží na ich bezpečnosti," napísal jeden z komentujúcich. Druhí ale nesúhlasili. "Prečo by vám otváral dvere? Máte dve zdravé ruky," myslí si jedna osoba. "Pravdepodobne sa správal tak, ako sa správal, pretože aj z vašej strany videl varovné signály. Je to obojsmerné a toto je len jedna stránka príbehu," dodal ďalší.