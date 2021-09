VIDEO Vodička sa chcela vyhnúť cúvaniu na parkovisku: Neuveríte, ako sa jej podarilo dostať von

QUEENSTOWN - Keď si Mark Barnes (50) vychutnával občerstvenie so svojím synom v nákupnom centre na Novom Zélande, pohľad z okna ho upútal natoľko, že musel začať nakrúcať. Vzniklo tak video zachytávajúce bizarné manévrovanie vodičky osobného vozidla, ktorá opustila svoje parkovacie miesto neobvyklým a ťažko pochopiteľným spôsobom.

Mark sedel so synom v reštaurácii v nákupnom centre Five Mile, keď sa stal svedkom bizarného pokusu o vyparkovanie auta. Manéver podľa neho zachytáva tak málo a zároveň tak veľa vodičských zručností súčasne. Hlavnou aktérkou je žena, ktorá sa dokázala na parkovacom mieste otočiť o 150 stupňov. Takmer štvorminútovú námahu podstúpila iba preto, aby nemusela cúvať z parkovacieho miesta. Nakoniec však z krkolomnej situácie vyviazla bez toho, aby poškodila auto parkujúce vedľa nej. Potom si to namierila k stanovišťu nákupných vozíkov.

"Pripomenulo mi to scénu z filmu Austin Powers, v ktorej sa hlavný hrdina snaží otočiť v úzkej chodbe. Žena to skúsila päťkrát, kým sa dostala preč. Vedľa nej bolo jedno miesto voľné a na tom ďalšom stálo čierne auto," opisuje situáciu Barnes.

Celkovo podľa neho odviedla skvelú prácu vzhľadom na to, že sa jej podarilo dostať von takýmto spôsobom. "V skutočnosti to bolo síce nelogické, ale na druhej strane pôsobivé," dodal Mark. U užívateľov sociálnej siete vyvolali zábery rozpaky a najmä úžas nad ženiným výkonom.

