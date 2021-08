KORONAVÍRUS Vedci prezradili, aké vedľajšie účinky môžete očakávať po očkovaní treťou dávkou

Koncom septembra začnú v USA podávať tretiu dávku vakcíny proti covidu-19, pretože variant delta sa veľmi rýchlo šíri a počet pozitívnych prípadov narastá. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) môžu ľudia po podaní tretej posilňovacej dávky pravdepodobne očakávať vedľajšie účinky podobné tým, ktoré zaznamenali po prvých dvoch dávkach. "Reakcie na tretie očkovanie mRNA vakcínou sú podobné ako po podaní prvej a druhej dávky. Medzi najčastejšie problémy patria únava a bolesť v oblasti vpichu. Väčšina symptómov je mierna až stredne závažná," uvádza CDC na svojej webovej stránke. Medzi ďalšie príznaky možno zaradiť bolesti hlavy, svalov, zimnicu, horúčku a nevoľnosť. Agentúra poukázala aj na to, že závažnejšie reakcie na očkovanie sú zriedkavé.

Zdroj: Getty Images

Vedľajšími účinkami na tretie očkovanie sa zaoberala napríklad štúdia v Izraeli, kde majú občania starší ako 60 rokov od konca júla prístup k tretej dávke vakcíny. Vedci skúmali vedľajšie účinky u zhruba 4500 osôb, ktoré dostali posilňovaciu dávku Pfizer od 30. júla do 1. augusta. Podľa výsledkov 88 percent respondentov uviedlo, že sa cítia podobne alebo lepšie v porovnaní s tým, ako sa cítili po druhej dávke. Ako najčastejší vedľajší účinok uvádzali bolesť v okolí vpichu, na ktorú sa sťažovala takmer tretina osôb. Ďalších 15 percent sa sťažovalo na bolesť svalov, únavu a zvýšenú teplotu, menej ako jedno percento zas pociťovalo bolesť na hrudníku alebo trpelo dýchavičnosťou.

Zdroj: SITA/AP/Ariel Schalit

Zvýšiť pravdepodobnosť výskytu niektorých vedľajších účinkov po treťom očkovaní však môže aj typ očkovacej látky, ktorá vám bola podaná. Výskum publikovaný v časopise The Journal of the American Medical Association v apríli uviedol, že zaočkovaní Modernou hlásili príznaky o 10 až 15 percent častejšie než tí, ktorí dostali Pfizer. Tento fakt naznačuje, že ľudia po tretej dávke Moderny môžu očakávať intenzívnejšiu reakciu na posilňovaciu dávku ako predpokladá izraelská štúdia. Očkovanie je však stále tá najlepšia cesta, ktorá dokáže zabrániť ťažkému priebehu ochorenia COVID-19.