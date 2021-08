VIDEO Dievčina večerala s rodičmi svojho priateľa: Keď odhalili jeho minulosť, hneď sa s ním rozišla

NEW YORK - Užívateľka sociálnej siete Ally sa podelila o nepríjemnú skúsenosť z oslavy vianočných sviatkov, ktoré strávila v spoločnosti rodičov jej vtedajšieho priateľa. Po šokujúcich informáciách, ktoré sa k nej dostali počas slávnostnej večere, okamžite vycúvala z dlhodobého vzťahu a vôbec to neľutuje.

Vianoce nemusia byť iba o milých prekvapeniach. Svoje o tom vie užívateľka TikToku Ally (28). V jednom zo svojich videí sa podelila o prekvapenia, ktoré jej predostrela rodina jej vtedajšieho priateľa práve počas vianočného menu, keď sa jej potenciálni svokrovci rozrozprávali o detstve ich syna. "Jeho rodičia začali hovoriť o tom, ako v detstve zabíjal mačky a ako nemohli mať mačiatka. Museli s nimi nechávať staršiu mačku, pretože by ich zabil," začína svoje rozprávanie mladá žena.

Potom prišla ešte desivejšia spomienka, keď sa zmienili o tom, že ich syn bol zatknutý za pokus o vraždu, keď mal len pätnásť rokov. Ally si vraj vtedy začala dávať dohromady viaceré súvislosti a skúsenosti z ich vzťahu a došlo jej, že sa musí s priateľom čo najskôr rozísť. Obaja boli barmani a zoznámili sa v práci. "Bol to jeden z prvých ľudí, ktorí boli na mňa skutočne milí, a to napriek tomu, že nebol príliš dobre situovaný. Bol skutočne chudý, málo jedol, ale páčil sa mi. Nevidela som na ňom nič divné a všetci mi odporúčali, aby som sa s ním stretávala. Vtedy o ňom nikto nič zlé nehovoril."

Ako plynul čas, občas sa dievčine zdalo, že niektoré veci sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, ale zaslepená láskou ich jednoducho prehliadala. Najskôr, keď ešte bývala u rodičov, nasťahoval sa tam aj on, ale nikdy neprispieval na nájomné. S poplatkami za bývanie si nerobil ťažkú hlavu ani vtedy, keď sa osamostatnili a začali žiť v jej byte. Keď bola raz na výlete, tak jej zavolal, že sa mu pokazilo auto a nemá z čoho zaplatiť odťahovú službu a v banke má problém, pretože si nechal dvakrát vyplatiť šek a oni mu na to prišli. Priateľka mu teda poslala peniaze a cestou domov ešte nakúpila jedlo a nejaké drobnosti do domácnosti. Vždy vraj všetko platila iba ona.

V ďalších videách Ally uvádza, že ju bývalý priateľ varoval, že ak sa niekedy rozídu, tak všetko vyhodí z balkóna, rozbije jej auto a ublíži aj jej samej. Spomenula aj to, ako sa vzťah neustále zhoršoval a ako jej nakoniec všetko pomohli ukončiť jeho rodičia. "Boli veľmi nápomocní, podarilo sa im odtiahnuť ho odo mňa," uviedla. V jednom komentári neskôr poznamenala, že rodičia jej bývalému priateľovi chceli nájsť psychiatrickú pomoc. Stovky užívateľov sa na Ally obrátili so žiadosťami o detaily, ktoré súviseli najmä s jeho pokusom o vraždu. "Pokiaľ viem, nikdy nikoho nezabil a ani sa nepokúsil nikomu ublížiť. Je mu len veľmi zle. Nebudem poskytovať žiadne identifikačné údaje o ňom ani o jeho rodine z dôvodu zachovania súkromia," dodala.