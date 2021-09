Patríte do tejto SKUPINY ľudí? Potom môžete mať zdravotný problém

PRAHA - Aby mal človek dostatok vitamínov a minerálov, mal by každý deň konzumovať mäso, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, ovocie, zeleninu, strukoviny, celozrnné obilniny, orechy a semienka. Nedostatok týchto dôležitých látok hrozí ľuďom s niektorými chorobami, fajčiarom, ale napríklad aj tým, ktorí dodržiavajú nízkosacharidovú diétu alebo sú vegáni. Uviedla to nutričná terapeutka Aneta Sadílková z III. internej kliniky endokrinológie a metabolizmu Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.

Vitamíny, minerály a stopové prvky si telo až na výnimky nedokáže vytvoriť, je teda potrebné prijímať ich stravou či pitím. Len vďaka týmto látkam pritom organizmus dokáže správne spracovávať bielkoviny, tuky a cukry, reagovať na záťaž alebo regulovať telesnú teplotu. Sú dôležité tiež pre imunitu, fungovanie nervovej sústavy, svalov, krvotvorbu a kardiovaskulárny systém. "Konzumácia mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, ovocia, zeleniny, strukovín, celozrnných obilnín, orechov a semienok na dennej báze vieme získať veľkú väčšinu minerálnych látok, stopových prvkov i vitamínov," uviedla Sadílková. Dôležitý je aj pitný režim, pretože voda je nevyhnutná pre všetky metabolické procesy v tele.

Nedostatok vitamínov a minerálov môžu spôsobiť nesprávne stravovacie návyky, fajčenie, pravidlné pitie alkoholu či dlhodobý stres. Toto riziko hrozí aj dospievajúcim, tehotným a dojčiacim ženám, ženám počas hormonálnych zmien v menopauze a ľuďom s ochorením obličiek, pečene a tráviaceho traktu. Podľa Sadílkovej môžu mať nedostatok týchto látok aj ľudia, ktorí držia nízkosacharidovú diétu a výrazne obmedzujú príjem sacharidov i vo forme pečiva, obilnín, zemiakov, strukovín, ovocia alebo niektorých druhov zeleniny. "Hrozí aj nedostatočný príjem horčíka a draslíka, selénu, medi, vitamínu C a E. U diét obmedzujúcich príjem mäsa, vajec, mlieka, mliečnych výrobkov, ako je vegánstvo alebo frutariánstvo, hrozí zas nedostatočný príjem vápnika, železa, zinku a vitamínov skupiny B," doplnila odborníčka.

Minimálne 80 percent dennej stravy by mali podľa nej tvoriť základné nespracované potraviny. Napríklad keď si na raňajky dáme ovsené vločky s jogurtom alebo chlieb so syrom, na obed plátok chudého mäsa, zemiaky a zeleninu, na večeru pečivo s vajíčkom a zeleninou a pomedzi to si dáme ovocie, tak to je ten správny jedálniček. Pokiaľ toto ľudia dodržia, môžu si bez obáv z obezity či zdravotných komplikácií dopriať napríklad aj sušienky, zmrzlinu alebo pohár alkoholu.