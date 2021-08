FOTO Matka v synovej izbe objavila na stene záhadné vajce: Už odhalila jeho pôvod, pravda vás pobaví

Matka menom Amy objavila v šatníku svojho syna bizarný objekt v hornom rohu. Keďže rodina sa do domu prisťahovala len pred pár dňami, jej členovia nevedeli, či tam to veľké vajce už bolo alebo postupom času tak veľmi vyrástlo. Amy zverejnila jeho fotku na facebookovej stránke "Family Lowdown Tips & Ideas" s vetou: "Na toto som narazila v synovom šatníku. Neviem, či to tu už bolo predtým alebo sa to objavilo len teraz. Nevie niekto, čo to je alebo čo máme robiť?"

Zdroj: Facebook/Family Lowdown Tips & Ideas

Viacerí užívatelia hneď podotkli, že vajce by mohlo byť domovom pavúkov. "Ak je to pavúčie hniezdo, potom ich tam musia byť tisíce," napísal jeden. Objavilo sa však aj jedno bizarné vysvetlenie, myslené ako fór. "Ak by to bolo pred miliardou rokov, povedal by som, že je to dinosaurie vajce."

Zdroj: Facebook/Family Lowdown Tips & Ideas

Väčšina užívateľov Amy poradila, aby vajce jednoducho postriekala prostriedkom na hmyz alebo do neho ťukla a sledovala, čo sa stane. Nakoniec sa ale predsa len podarilo zistiť pôvod záhadného objektu. Ženin svokor odhalil, že šlo o expandujúcu penu zo strechy domu, ktorá prenikla do interiéru.