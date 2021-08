Zvyknete chodiť preventívne na WC? Lekár varuje, okamžite s tým prestaňte!

EPSOM - Určite to poznáte z mnohých životných situácií - chystáte sa napríklad na dôležitú schôdzku, ktorú nechcete prerušovať chodením na WC, tak idete preventívne ešte pred ňou. Popredný odborník však varuje, že si takto v žiadnom prípade nepomáhate, práve naopak. Preventívne močenie totiž spôsobuje komplikáciu, ktorá vás zavedie do začarovaného kruhu neustálej potreby močiť.

Stergios Doumouchtsis, odborník na urogynekológiu z fakultnej nemocnice St Helier University Hospitals NHS Trust, vysvetlil, prečo nie je dobré takzvané "preventívne močenie". Ak to totiž robíte často, koledujete si o poriadne problémy. Výsledkom môže byť zmena funkcie močového mechúra. "V zásade senzibilizujete močový mechúr, stane sa citlivejším. Močový mechúr sa naučí dávať vám signály ‚sýtosti‘ pri nižších objemoch," vysvetlil Doumouchtsis. To znamená, že budete pociťovať potrebu zájsť na toaletu už pri malom objeme moču. Táto komplikácia môže ovplyvniť bežné aktivity, pretože budete chodiť na WC častejšie.

Zdroj: Getty Images

Tento problém je bežnejší u žien ako u mužov. Ženy, ktoré majú problémy s inkontinenciou, sú náchylnejšie na osvojenie si tohto návyku. Keďže sa obávajú nehody alebo pretečeniu, častejšie preventívne močia, aby sa presvedčili, že je ich močový mechúr skutočne prázdny. Doumouchtsis sa tiež obáva, že ženy spravidla pijú príliš veľa vody a tekutín, čo ich núti častejšie používať toaletu. Podľa jeho slov si preto netreba so sebou všade nosiť fľašu s vodou. Nie je to však o tom obmedziť príjem tekutín. Dobré je, že nebudete tak preťažovať močový mechúr, no na druhej strane bude váš moč silne koncentrovaný a to môže pôsobiť dráždivo. Expert preto odporúča vypiť 1,5 až dva litre tekutín denne, prípadne aj tri litre, ak je horúco alebo cvičíte.

Zdroj: Getty Images

Dobrou správou však je, že existujú rôzne techniky na trénovanie močového mechúra, aby si zvykol zadržiavať väčší objem moču. Najprv sa uistite, že nepijete príliš veľa ani príliš málo vody. Tiež zistite, koľkokrát denne močíte. "Ľudia v priemere chodia na záchod zhruba každé tri hodiny, počas dňa asi sedemkrát. Je to však veľmi vágny a široký údaj, pretože sa to môže meniť v závislosti od životného štýlu či množstva nápojov," vysvetlil Doumouchtsis.

Nie je dobré ani moč pridlho zadržiavať, pretože to samo o sebe môže spôsobiť problémy. "Cvičenie panvového dna je ďalšou dôležitou technikou. Signály, ktoré močový mechúr vysiela do mozgu, že sa potrebuje vyprázdniť, sa tak stávajú menej častými," dodal urogynekológ. Rovnako je dobré vyhnúť sa veciam, ktoré dráždia mechúr, ako napríklad kofeínu, kyslým nápojom či alkoholu.