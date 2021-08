VIDEO Mladík si osem mesiacov písal s kráskou zo zoznamky: Keď vypátral jej identitu, ostal v šoku

Dej dokumentárneho filmu Catfish z roku 2010 pojednáva o fotografovi Nevovi. Jeho autor v ňom pátra po identite dievčiny, s ktorým Nev komunikoval cez internet. Dokument sa stretol s obrovským úspechom a na jeho tvorcov sa obracalo čoraz viac divákov, ktorí žiadali o pomoc pri odhaľovaní totožnosti osôb, s ktorými si už dlhší čas vymieňali správy cez sociálne siete. Napriek ich žiadosti totiž títo ľudia odmietali osobné stretnutie, čo vyvolávalo obavy, či sú vôbec skutoční.

Nev sa preto rozhodol pokračovať v nakrúcaní, keď sa jeho dokument stal námetom pre vznik úspešného televízneho seriálu Catfish: The TV Show. Pomáha tak užívateľom sociálnych sietí, ktorí majú obavy, že sa zaplietli do sietí klamstiev. Jedným z nich bol aj Mario, ktorý sa po rozvode usadil v Londýne. Krátko nato sa cez internetový portál zoznámil s istou Hannah. Ich správy, ktoré si vymieňali dlhých osem mesiacov, boli čoraz dôvernejšie a učiteľ telesnej výchovy sa nakoniec zamiloval. Každý deň si síce s kráskou písal, ale ona s ním odmietala hovoriť cez telefón a vždy sa vykrútila aj z návrhu osobne sa stretnúť.

Zdroj: Youtube/MTV UK

Mario začal byť podozrievavý najmä preto, lebo tvrdila, že je z Londýna, no napriek tomu sa odmietala stretnúť. Oslovil preto autorov uvedeného seriálu. Vďaka ich spolupráci veci nabrali rýchly spád. Pre skúsený tím nebol problém zistiť, že na fotografii nebola žiadna Hannah, ale nejaká žena z Nového Zélandu, ktorá ale nepoznala žiadneho učiteľa z Ameriky. Po tom, ako sa vyšetrovateľom konečne podarilo zorganizovať stretnutie so záhadnou ženou, Mario takmer onemel. Na dohodnutú schôdzku totiž prišla jeho spolubývajúca a kamarátka Courtney, ktorú poznal už päť rokov. "Nečakal som, že ťa dnes uvidím. Zo všetkých ľudí na svete som ťa nečakal," povedal zaskočený muž.

Zdroj: Youtube/MTV UK

Mladá žena odôvodnila svoje správanie tým, že Mario je jej najlepší priateľ. Ona však bola do neho bezhlavo zamilovaná a nedokázala mu to povedať. Chcela si preto aspoň vyskúšať, aké by to bolo, keby bola jeho partnerkou. Podvedený spolubývajúci s ňou ale za takýchto okolností nedokáže mať vzťah, pretože jej nemôže dôverovať. Autori seriálu o dva mesiace neskôr zverejnili aktualizáciu príbehu. Podľa ich zistení žije dvojica v spoločnej domácnosti a sú stále priateľmi.