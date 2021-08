Lekár potreboval prepraviť vakcínu cez Atlantik: Barbarská stratégia, deti použil ako chladničky!

V Európe pripravila epidémia pravých kiahní v 18. storočí o život milióny ľudí, najmä deti. V roku 1796 anglický lekár Edward Jenner zistil, že hovädzia verzia tejto vírusovej nákazy funguje ako vakcína. Francisco Javier de Balmis sa preto v roku 1803 rozhodol vyraziť do zámoria s cieľom očkovať obyvateľov španielskych kolónií. Musel však vymyslieť, ako prepraví vakcínu z rodného Španielska až za Atlantik. Trvanlivosť mala totiž len dvanásť dní, ale cesta cez oceán trvala dlhé týždne. Použil preto "detské chladničky". Spolu s ním nastúpilo na palubu zaoceánskej lode 22 sirôt, ktoré sprevádzala zdravotná sestra zo sirotinca Isabela Zendalová vrátane svojho deväťročného syna.

Zdroj: Getty Images

Po vyplávaní zo španielskeho mesta A Coruňa vpichol lekár prvému dieťaťu vírus hovädzích kiahní a keď sa u neho objavili kožné pľuzgiere naplnené priehľadnou tekutinou, tak ju odobral a vstrekol ďalšiemu dieťaťu. Takto pokračoval počas celej plavby, čím zaistil, že vakcína zostala čerstvá až do príchodu do Mexika. Podľa dokumentácie z tejto očkovacej misie, ktorá tvorí súčasť výstavy, žiadne z detí ochoreniu nepodľahlo. Po príchode do Mexika najal Francisco ďalších 26 detí, ktoré mu týmto spôsobom pomohli prepraviť vakcínu z Acapulca na Filipíny. Podľa záznamov išlo o mexických chlapcov vo veku od štyroch do štrnásť rokov. Deti, ktoré prišli s lekárom z Európy, nakoniec zostali v Mexiku.

En 1803, Francisco Javier de Balmis se embarcó en la que está considerada como la 1ª misión humanitaria de la historia para llevar la vacuna de la viruela a América. El viaje y la falta de neveras le llevó a idear otra forma de transportar el fármaco https://t.co/PLzue6L9Yl — EL PAÍS (@el_pais) July 23, 2021

"Myšlienka použitia detí ako transport na vakcíny znie síce veľmi barbarsky, ale v tom období išlo o bežnú záležitosť," uviedol docent z Univerzity v Barcelone Alberto García-Basteiro. Vďaka tomuto Balmisovmu činu bolo na Kanárskych ostrovoch, v Peru, Ekvádore, Kolumbii, Venezuele, Mexiku, na Filipínach a v Číne zaočkovaných asi 300 000 ľudí. "Stratégia, ktorú vymyslel, bola lacným, dômyselným a priekopníckym riešením, ako zaistiť, aby vakcína dorazila do Ameriky v dobrom stave. V súčasnosti by bola kritizovaná z etických dôvodov, ale táto expedícia bola veľmi prínosná," dodal García-Basteiro.