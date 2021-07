Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vyhlásil v roku 2021 prvý ročník súťaže pre mladých slovenských skladateľov a skladateľky do 35 rokov, do ktorej bolo prihlásených 18 komorných kompozícií. Päť diel, ktoré porotu zaujali najviac, bude premiérovo uvedených v rámci 22. ročníka festivalu Konvergencie, ktorý sa uskutoční od 5. do 26. septembra v Bratislave.