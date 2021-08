VIDEO Expertka dva roky skladovala v chladničke fastfood: Z toho, ako vyzerá, padla ľuďom sánka

Užívateľka TikToku z Essexu umožnila svojim sledovateľom nahliadnuť do skrinky, kde jej mama uchováva kuracie nugetky, hamburgery a hranolčeky z McDonald’s. Dva roky nechávala fastfood v zásuvkách, aby upozornila na to, že sa nepokazí ako nespracované jedlo. "Toto je skrinka na jedlo mojej mamy plná jedál, ktoré sa nikdy nepokazia. Moja mama je výživová poradkyňa, ktorá pomáha bojovať proti obezite. Tieto potraviny sú ultra-spracované, 80 percent Veľkej Británie ich konzumuje pravidelne," povedala.

Jej video získalo státisíce pozitívnych reakcií a veľa komentárov od šokovaných používateľov sociálnej siete. Dievčina ním nadviazala na pôvodné video s ešte šokujúcejšími informáciami o jedle v zásuvkách svojej mamy.

Fastfood konzumujú každodenne milióny ľudí po celom svete. Nedávny dokument z dielne BBC One s názvom "Čím kŕmime naše deti" odhalil devastačné následky konzumácie fastfoodov. "Hoci je pravda, že môžete konzumovať všetko s mierou, 80 percent stravy človeka by nemalo pozostávať z týchto potravín. Žiadne jedlo nie je obmedzené, moja mama sa len jednoducho snaží povzbudiť ľudí, aby sa lepšie stravovali a žili šťastnejším a zdravším životným štýlom," dodala TikTokerka. Či už milujete alebo nenávidíte rýchle občerstvenie, väčšina pravdepodobne súhlasí s tým, že nič jedlé by po dvoch rokoch v kredenci nemalo vyzerať úplne rovnako.