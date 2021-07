Britský expert varuje pred covid pasmi: Vďaka CHYBE v systéme ho môže získať aj infikovaná osoba!

Britskí experti tento týždeň označili covid pasy za nebezpečné a "viac ako bezcenné" kvôli tomu, že poskytujú ľuďom falošný pocit bezpečia. Preukazy by sa mali vydávať iba tým osobám, ktoré dostali obe dávky vakcíny, zotavili sa z covidu-19 alebo boli nedávno testované s negatívnym výsledkom. Na zabezpečenie preukazu je však potrebné iba sériové číslo z bezplatného rýchleho testu od britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) Test and Trace. Vládna webová stránka žiada používateľov, aby zadali sériové číslo a vybrali, či bol test pozitívny alebo negatívny. Nijakým spôsobom pritom neoveruje výsledok. Podvodníci, ktorí majú pozitívny test, môžu preto pokojne zaškrtnúť možnosť "negatívny" a do niekoľkých minút dostanú potvrdzujúci e-mail a textovú správu. Údaje v aplikácii NHS sa zároveň aktualizujú tak, aby bolo zrejmé, že osoba má covid preukaz.

Zdroj: Getty Images

Experti však varujú pred spoliehaním sa na účinnosť covid preukazov. Podľa Bharata Pankhania, klinického lektora verejného zdravotníctva na lekárskej fakulte Univerzity v Exeteri, ide v tejto súvislosti o "ohromnú chybu v riadení". "Covid pas, ktorý vydáva NHS, nemá absolútne žiadny význam a dokonca je nebezpečný. Niektorí ľudia, ktorí systém používajú v dobrej viere, sa totiž zúčastnia hromadných akcií za predpokladu, že ostatní budú očkovaní alebo bez výskytu covidu. V skutočnosti však môžu byť obklopení ľuďmi, ktorí sú pozitívni a obišli systém, len aby sa dostali na koncert, do reštaurácie alebo na športové podujatie," varuje Pankhania.

Zdroj: Getty Images

Podobne sa na situáciu pozerá aj Jon Deeks, expert na testovanie ochorenia COVID-19 na Univerzite v Birminghame. "Musíte zadať iba číselný kód a test nemusíte podstúpiť. Systém je teraz založený výlučne na dôvere. Vakcinácia, sociálny dištanc a znižovanie infekčnosti na národnej úrovni bude určite efektívnejšie než požadovať od jednotlivcov, aby absolvovali testy," uviedol.