VIDEO Motorkár počas výletu narazil na medvediu rodinku: Jeden sa k nemu rozbehol a...

Anand Mahindra uverejnil na Twitteri video, ktoré budete sledovať so zatajeným dychom. Je na ňom zachytený motorkár, ktorý schádza dole kopcami Nilgiris v indickom štáte Tamilnádu a snaží sa zachytiť to, čo sám vidí. Cestu pritom z oboch strán obklopuje zeleň. Zrazu však v zákrute uvidel niečo, čo ho prinútilo zastaviť. Trojčlenná medvedia rodinka leňošiaca na ceste.

Somewhere in the Nilgiris... Wait till the end of the clip if you want to feel an adrenaline rush...To the @jawamotorcycles team: We need to introduce a ‘Bear Charge’ warning on our bikes... pic.twitter.com/Zy24TuBroF