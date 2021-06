Mladík investoval 20 dolárov do kryptomeny: Ráno sa zobudil a zistil, že je trilionár!

ATLANTA - Získať bohatstvo uložené v kryptomene by potešilo snáď každého. Nie každému sa to ale podarí. To nie je prípad Chrisa Williamsona z americkej Georgie, z ktorého sa zo dňa na deň stal trilionár. Nanešťastie si však peniaze nemôže vybrať ani s nimi ďalej obchodovať. Problém už rieši kompetentná spoločnosť.

Chris Williamson investoval 20 dolárov (cca 17 eur) do kryptomeny zvanej Rocket Bunny a dokázal to, o čom sníva hádam každý. Suma jeho vkladu sa poriadne znásobila. Keď sa totiž pred pár dňami ráno zobudil a pozrel na mobil, aby skontroloval svoju investíciu, zistil, že je trilionár. "Pozeral som sa na to znova a znova a doslova som vypadol z postele. Bežal som hneď k stolu a prihlásil sa do aplikácie Coinbase, aby som si to overil. Potom som zavolal kamarátovi a povedal mu: ‚Kamoš, musíš mi pomôcť prísť na to, ako to teraz predať,‘" opísal mladík udalosti pre Fox Business.

I’m gonna need someone to explain what the heck is going on and then write me a check. I got a mega yacht shaped like a penguin on standby. #cryptotrillionaire @RocketBunny2021 @coinbase @CoinbaseSupport @CoinbasePro pic.twitter.com/dyxKvx11WS — Christopher Williamson (@Christo44044658) June 16, 2021

Vysvetlil, že sa pokúsil presunúť kryptomenu do inej virtuálnej peňaženky, ale nezobrazovala rovnakú sumu. Rozhodol sa preto kontaktovať spoločnosť Coinbase, ktorá mu len oznámila, že sa týmto problémom už zaoberá. Taktiež sa ozval predstaviteľom Rocket Bunny, no bez odpovede.

Je zrejmé, že Chris v skutočnosti trilión dolárov nikdy nedostane, no i tak myslí na to, čo by s peniazmi urobil. Údajne by pomohol najmä svojej rodine. Jeho účet je zatiaľ zmrazený, takže s virtuálnou menou nemôže ďalej obchodovať. Ostáva mu len čakať na správu od spoločnosti a jej verdikt. Williamsonov priateľ, ktorý žije v Jasperi v štáte Georgia, kúpil tú istú menu, ale podobný úspech nezaznamenal.