VIDEO Delfín v dovolenkovom raji Slovákov je miláčikom turistov: Pozor, úrady pred ním varujú!

Miestny lovec mušlí Roger Suárez, ktorý sa s delfínom spriatelil už vlani, ho ale bráni. "Spočiatku sme nevedeli, ako sa k nám bude správať, predsa len je to divoké zviera," hovorí. Pripomínalo to podľa neho správanie psa, ktorý sa pomaly približuje a najprv vás oňuchá. Nakoniec ale delfína objav a nakrútil s ním video, v ktorom ho škrabe po bruchu. Vtedy ešte Manoliňo vážil "len" 150 kg, teraz je to už zhruba dvojnásobok a meria vyše dva metre.

Iní lovci sa sťažujú, že ich delfín obťažuje. "My musíme pracovať a on sa chce hrať," uviedol jeden z nich. Jeho kolegu zas Manoliňo uhryzol do ruky, našťastie ale neutrpel vážne zranenie. V takýchto prípadoch sa odporúča dať ruky k telu a vyhnúť sa očnému kontaktu. Podľa biológa Alfreda Lópeza si už Manoliňo s ľuďmi robí, čo chce. "Myslí si, že s ním majú nejaké puto, ale sú len jeho hračkami," vyhlásil o cicavcovi z radu veľrýb, ktorý obvykle žije vo skupinách. Tohto jedinca však zrejme jeho skupina vypudila.

Warning to bathers in Galicia: do not play with the dolphin ‘Manoliño’ https://t.co/gqvillv2zk — Then24 (@then24dotcom) June 16, 2021

S letnou sezónou miestne úrady odštartovali osvetovú kampaň, pretože nebezpečenstvo hrozí ľuďom i samotnému delfínovi. Je to totiž chránený druh. Ľudia by mali vyjsť okamžite z vody, keď ho uvidia. Z hravého delfína sa totiž môže nečakane stať agresívne nepriateľ. Varovania pred Manoliňom však majú presne opačný efekt; prilákajú len ďalších návštevníkov, ktorí sa s ním chcú odfotiť. Podľa šéfa výskumného ústavu študujúceho život delfínov (BDIR) Bruna Díaza je to sebecké správanie.