VIDEO Elon Musk dáva ľuďom na pohovoroch hádanku: Ľudia sú totálne zmätení, vyriešite ju?

HAWTHORNE - Pracovné pohovory bývajú často strašiakom, a pritom ide o obyčajný, štandardný rozhovor. Predstavte si ale, že by ste robili pohovor do spoločnosti Elona Muska SpaceX. Údajne je jeho súčasťou zložitá hádanka, ktorá sa dostala na internet. Ľudia sa z nej nedokážu vymotať.

Predstavte si generálneho riaditeľa Elona Muska, ktorého spoločnosť SpaceX je priekopníkom v oblasti prieskumu vesmíru. Pravdepodobne každý by bol mimoriadne nervózny pri predstave, že by mal do nej absolvovať vstupný pohovor. Zdá sa však, že obavy sú v tomto prípade opodstatnené. Súčasťou prijímacieho procesu je totiž zložitá hádanka, ktorá je zameraná na to, aby zamestnávateľ priamo sledoval potenciálneho pracovníka pri jej riešení a zistil tak, ako rozmýšľa. Túto hádanku zdieľala na TikToku strojná inžinierka známa ako Pink Pencil.

"Elon Musk položil túto otázku ľuďom, ktorí robili pohovory v spoločnostiach SpaceX a Tesla. Myslíte si, že by ste prešli? Skúsme to! Stojíte na povrchu Zeme. Kráčate jednu míľu na juh, jednu míľu na západ a jednu míľu na sever. Skončíte presne tam, kde ste začali. Kde ste?" znie zadanie.

Ľudia sa všemožne snažia nájsť odpoveď, no nedokážu sa z rébusu vymotať. "Vo vašej hlave: táto otázka popiera teóriu relativity," zažartoval jeden z užívateľov. Iní sa zamysleli trochu viac a prišli so správnymi odpoveďami. "Existuje niekoľko riešení. Jedným je Severný pól, ale tiež kdekoľvek vo vzdialenosti jednej míle severne od miesta blízko Južného pólu, kde môžete kráčať v smere západ-východ, kde je úplná rotácia 1 mi/1/2 mi/1/3mi a tak ďalej," vysvetlil jeden z užívateľov TikToku. "Stojíte na povrchu Zeme, takže ak prejdete tri míle inou cestou a vrátite sa tam, kde ste začali, je to Severný pól," myslí si ďalší.

Vtip je v tom, že hádanka má dve správne odpovede. Prvá odpoveď, na ktorú väčšina inžinierov odpovedá správne, je Severný pól. Musk by však potom požiadal kandidátov o doplňujúcu otázku, a síce, kde inde by mohli byť. Ďalšia odpoveď je preto niekde blízko Južného pólu, kde, ak prejdete jednu míľu na juh, obvod Zeme sa zmení na jednu míľu. Našťastie pre tých, ktorí nie sú schopní vyriešiť túto hádanku, je Muskovi vlastne jedno, či prídete na správnu odpoveď. Namiesto toho to totiž považuje za dobrú príležitosť skontrolovať, ako uchádzači o prácu pristupujú k riešeniu problémov a spracovávajú informácie. Musk má totiž tendenciu sústrediť sa na to, ako osoba opisuje problém a jeho riešenie, nie to, či dospela k správnej odpovedi.