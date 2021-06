VIDEO Medveď uviazol na elektrickom stĺpe vysoko nad zemou! Takýto malo jeho dobrodružstvo koniec

Spoločnosť Sulphur Springs Valley Electric Cooperative poskytujúca verejné služby so sídlom v meste Willcox na juhu Arizony bola v pondelok ráno informovaná, že do drôtov elektrického stĺpa na okraji mesta sa zamotal medveď.

Warner Newbauer and Efren Gallego

of the Sulphur Spring Valley Electric Co-op coaxing a young bear off a utility pole in Willcox yesterday.

They cut power to the pole before going up in their boom truck basket. The bear, likely startled up the pole, then moved off uninjured. pic.twitter.com/BIjetTHsja