FOTO Vedci riešia záhadu: Ježury majú najčudnejší penis vo zvieracej ríši, keď ho uvidíte...

Veľmi dlhý penis u samcov ježury tvorí až tretinu dĺžky ich tela. Keď je vzpriamený, je jasne červený a má štyri zakončenia, ktoré je možné všetky použiť na rozmnožovanie. Vedec z University of Queensland, Steve Johnston, bol spoluautorom štúdie o tomto pôsobivom živočíchovi. Ani on však netuší, prečo pohlavný orgán samcov má taký bizarný tvar.

Zdá sa, že odpoveďou sú samice ježury. Tie majú totiž dva samostatné reprodukčné trakty, pričom počas sexu sú do oboch traktov vložené dve samčie zakončenia penisu. Je možné, že by sa pri ovulácii mohla spáriť až s tuctom partnerov, pretože vedci našli v jednej zosnulej samici spermie od jedenástich rôznych samcov. Zaujímavé tiež je, že samcom sa pri styku predlžujú len dve zo štyroch zakončení, zatiaľ čo zvyšné dve zostávajú ochabnuté. Vedci sa domnievajú, že pár môže mať pohlavný styk viackrát, pričom pri párení možno použijú všetky zakončenia samčieho penisu.

"Vyzerá to tak, že to robia viackrát, ale stále si nie sme celkom istí, či sú samce indukovanými ovulátormi alebo nie. Nielen, že je ježurin penis zvláštny svojím výzorom, je tiež zvláštny, pokiaľ ide o to, že v skutočnosti samce cezeň nemočia," vysvetlil Johnston.

Zdroj: Getty Images

Vedci chcú porozumieť reprodukčnému systému ježúr s krátkym zobákom a pomôcť tak množiť kriticky ohrozené druhy, ktoré sa vyskytujú v Papue-Novej Guinei. Johnston uviedol, že ježury, ostnaté zvieratá podobné ježkovi a dikobrazovi, zostávajú aj napriek rozšíreniu po celej Austrálii málo pochopeným druhom.