Učiteľka (25) šla navštíviť rodičov: Keď sa zobudila v lietadle, zhrozila sa

LONDÝN - Gemma Carginová zo Severného Írska pracuje ako učiteľka v anglickom Manchestri a často cestuje domov za rodičmi. Nedávny let do Belfastu sa však kvôli kurióznemu omylu poriadne predĺžil, keď dievčina skončila úplne niekde inde, ako mala. Po niekoľkohodinovom zmätku a obavách nakoniec šťastne dorazila do plánovaného cieľa.

Dvadsaťpäťročná Gemma absolvovala pred pár týždňami let, na ktorý zrejme nikdy nezabudne. Cesta, ktorá zvyčajne trvá necelú hodinu, sa totiž nečakane predĺžila na takmer pol dňa, pretože namiesto severoírskeho Belfastu pristála na Gibraltári ležiacom na juhu Pyrenejského polostrova. V nedeľu ráno dorazila na letisko v Manchestri a pokračovala smerom k bráne, ktorú považovala za správnu. Na informačnej tabuli síce ešte nebolo uvedené číslo brány, ale nikdy by jej nenapadlo, že by mohla nastúpiť na nesprávny let. Personál jej oskenoval letenku bez toho, aby si všimol, že dievčina nastupuje do nesprávneho lietadla.

Zdroj: Getty Images

Carginová stihla pred odletom poslať správu mame s tým, aby ju prišla čakať. Vzápätí zaspala. Hneď, ako sa zobudila, pozrela na hodinky. Keď na otázku, kedy pristanú, dostala odpoveď, že o hodinu a pätnásť minút budú na Gibraltári, zostala v šoku. Až vtedy si totiž uvedomila, že letí na opačný koniec Európy. "Mala som obavy, ako sa dostanem domov," hovorí. Myslela aj na rodičov, ktorí ju čakali na letisku a určite sa báli, keď nepriletela v dohodnutom termíne. Medzitým jej matka v Belfaste poriadne znervóznela, pretože sa nedokázala s dcérou spojiť. "Nastal veľký zmätok. Mame povedali, že som nestihla let, čomu vôbec nerozumela, pretože som jej písala, že sedím v lietadle a môže ma prísť vyzdvihnúť. Takže vôbec nevedela, čo sa deje," pokračuje Gemma.

Zdroj: SITA/AP

Rodičia boli neskôr nesprávne informovaní, že ich dcéra je na ceste do španielskeho Alicante. Už zisťovali, ako ju odtiaľ dostanú, keď im zrazu zavolala, aby im oznámila, že pristála na Gibraltári. Krátko nato posádka zmätenej mladej žene umožnila nastúpiť do toho istého lietadla, ktoré sa vydalo do Manchestru. Po prílete do Anglicka sa už uistila, že je na správnej bráne a odletela za rodičmi.

Trasa domov do Severného Írska Carginovej nakoniec trvala dvanásť hodín a urobila si takmer 4000 kilometrov dlhú obchádzku. Po prílete, našťastie, nemusela ísť do povinnej karantény, keďže neopustila lietadlo. Spoločnosť EasyJet vo svojom vyhlásení uviedla, že celá záležitosť je v štádiu vyšetrovania. Jej vedenie sa zaujíma o to, ako mohla pasažierka nasadnúť do nesprávneho lietadla bez toho, aby si to niekto všimol. "O pani Carginovú sa staral náš personál, mala k dispozícii občerstvenie. Chceli by sme sa jej úprimne ospravedlniť za spôsobené nepríjemnosti." Gemma sa z tejto skúsenosti poučila a uviedla, že odteraz si radšej vždy skontroluje, či je v správnom lietadle a nikdy nezaspí skôr, ako vzlietne.