VIDEO Jeden z najhorších masakrov v histórii: 300 mŕtvych, armáda musela vyhlásiť stanné právo!

Tulsa bola na začiatku 20. storočia jedným z miest, kde sa Afroameričanom darilo. Časť Greenwoodu bola jednou z jej najbohatších dobových štvrtí, hovorilo sa jej Black Wall Street. Súčasne celá Oklahoma v tom čase zažívala dusivé rasové napätie vyvolané návratom afroamerických veteránov z prvej svetovej vojny. Zmienenú vlnu násilia, ktorá zničila viac ako 35 mestských blokov, tu rozpútala udalosť z 31. mája 1921, kedy údajne devätnásťročný Afroameričan Dick Rowland vo výťahu napadol alebo obťažoval o dva roky mladšiu belošku Sarah Pageovú. Skutočná pravda o incidente nikdy nevyšla najavo, dievčina ani na mladíka nepodala žalobu. O udalosti však hneď začala informovať miestna tlač.

V meste sa rozpútalo peklo

Medzi miestnymi belosmi to vyvolalo vlnu hnev a keď bol údajný násilník zadržaný a odvedený na policajnú stanicu, zhromaždil sa okolo nej dav, ktorý ho chcel lynčovať. Šerif davu tínedžera síce odmietol vydať, ale napätie tým vzrástlo a po meste sa rozšírili zvesti, že má byť zadržaný mladík lynčovaný. Večer k väznici dorazilo asi sedemdesiat ozbrojených černochov, prevažne veteránov, v snahe dotyčného ochrániť. Šerif ich presvedčil, aby odišli, že má situáciu pod kontrolou. Keď odchádzali, pokúsil sa vraj jeden z belochov odzbrojiť jedného Afroameričana. Padol výstrel a následne sa, podľa neskoršieho vyhlásenia šerifa, "rozpútalo peklo". Násilie sa rýchlo rozšírilo do celého mesta, najviac do Greenwoodu. Agresori vtrhli do domov Afroameričanov, zabíjali mužov a vykrádali obchody a domy. Podľa mnohých očitých svedkov boli na útoky použité aj súkromné lietadlá, z ktorých útočníci strieľali a hádzali improvizované výbušniny. Okolo poludnia 1. júna dorazila do mesta národná garda a vyhlásila stanné právo, ktoré ukončilo násilie. V tom čase už ale väčšina černošského obyvateľstva z Tulsy utiekla. Streľba trvala celú noc a obraz inferna v Tulse umocnili požiare domov, ktoré dav zapálil.

Požiar štvrte pripravil o domov asi 10 000 Afroameričanov, ktorí následne žili v stanovom meste pomocou Červeného kríža. Presný počet obetí nie je známy, identifikovať sa podarilo len 35 z nich. Riadne vyšetrovanie prípadu sa uskutočnilo až v rokoch 1996 až 2001. Na jeho konci Štátna komisia oznámila, že zabitých bolo medzi 36 a tromi stovkami. Okrem toho si masaker vyžiadal 800 zranených a 6000 Afroameričanov bolo zadržaných. Škody na majetku presiahli čiastku, ktorá zodpovedá súčasným 32 miliónom dolárom (cca 26 miliónov eur). Takmer celá Black Wall Street ľahla popolom. V roku 2001 komisia odporučila vyplatiť odškodnenie preživším a pozostalým obetí. Boli prijaté zákony umožňujúce podporu ekonomického rastu Greenwoodu, vypísanie štipendií pre potomkov obetí masakru a postavenie pamätníka. V roku 2019 sa podľa archeológov podarilo nájsť dva z masových hrobov obetí.